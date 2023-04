L’industrie du cinéma de la Colombie-Britannique subit un ralentissement

L’industrie emploie près de 30 000 personnes en Colombie-Britannique. Certaines d’entre elles peinent à trouver du travail en ce moment. Paula Negritto, une aide-costumière qui a travaillé de manière constante au cours des six dernières années en Colombie-Britannique, s’est retrouvée sans contrat pour la première fois cette année.

« Je suis une mère monoparentale avec quatre enfants. Et j’avais peur de ne pas pouvoir payer mon loyer. » — Une citation de Paula Negritto, aide-costumière

Paula Negritto a pu se rabattre sur le fonds d’urgence de son syndicat, jusqu'à ce qu'enfin elle décroche un contrat avec la série The Irrational du réseau NBC. Le contrat se termine en juillet, et elle n'entrevoit rien d’autre après cette date. Beaucoup d'entre nous sont inquiets, parce que beaucoup de personnes ne travaillent pas.

Des compressions au niveau mondial

Des services de diffusion en continu ont investi des millions de dollars dans du nouveau matériel en 2016, mais ils sont actuellement en train de revoir ces investissements, dit le chef de la section locale 873 de l'Alliance internationale des employés de la scène et des projectionnistes des États-Unis et du Canada, à Toronto, Glen Gauthier. Il ajoute que le remaniement des budgets se fait à l’échelle mondiale.

La section 891 du syndicat, qui représente les travailleurs en Colombie-Britannique, a récemment envoyé une lettre à ses membres pour leur rappeler que les ralentissements sont normaux dans l’industrie, mais que certains travailleurs moins expérimentés n'y sont peut-être pas habitués.

Une équipe de tournage. Des leaders de l'industrie affirment que la Colombie-Britannique est en bonne position pour rattraper du travail. Photo : Radio-Canada

Trop tôt pour prédire le pire scénario

Glen Gauthier rappelle que tous les tournages ont cessé pendant 12 semaines en 2008 lorsque la Writers Guild a fait la grève. Pour l’instant, il est trop tôt pour prédire le pire scénario. Nous demeurons optimistes que nous pourrons rester calme et qu’avec le temps, les choses vont s’arranger.

Il ajoute que même si les nouveaux tournages sont moins nombreux, il y a eu tout de même beaucoup d’activité au cours des derniers mois et que somme toute, l’industrie est en santé.

Dans le même ordre d’idées, la directrice générale de l'organisme du gouvernement provincial Creative BC, Prem Gill, dit que la province est bien positionnée pour traverser cette période difficile. Elle cite à titre d’exemple que le réseau HBO vient d’annoncer le tournage de la série The Last of Us à Vancouver.

D’après les informations de Maryse Zeidler