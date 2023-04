Toronto réfléchit à autoriser la consommation d’alcool dans les parcs

La motion a été présentée la semaine dernière par les conseillers municipaux Shelley Carroll et Chris Moise. Ils demandent aux employés de la Ville de considérer le programme.

Si le projet est accepté, chaque conseiller municipal aura le choix de l’accepter ou non pour sa circonscription.

La conseillère de Don Valley North, Shelley Carroll, rappelle que ce n’est pas une idée nouvelle.

Déjà l’an dernier, on avait considéré une motion de la part du conseil pour réfléchir à légaliser la consommation d’alcool dans les parcs , explique-t-elle.

Elle estime que dans les faits, la consommation d’alcool dans les parcs existe déjà.

On a toujours eu une interdiction de consommation d'alcool dans les parcs. Cela dit, la Ville n'a jamais fait strictement appliquer la loi. Ça aurait été un peu difficile de le faire. C’est le cas si des fêtes commencent à être hors de contrôle, mais il n’y a pas un contrôle massif , souligne-t-elle.

Chris Moise souhaite permettre aux gens de consommer de l'alcool légalement dans les parcs de la Ville. Photo : Fournie par Chris Moise

On a besoin de fournir des espaces aux gens qui choisissent de boire de façon responsable. La vente d’alcool est légale dans la province et on essaie juste de fournir un espace sécuritaire pour que les gens puissent utiliser un produit qui est légal , explique le conseiller municipal Chris Moise.

Les conseillers ont demandé aux employés de la Ville de développer un cadre de bonnes pratiques pour le programme en s’inspirant d’autres modèles au pays dont Montréal, Vancouver, Edmonton ou Calgary qui ont déjà instauré des programmes similaires par le passé.

Au départ, j’étais assez réticente. Je voyais cela comme une situation où l’on accepte ou l’on n’accepte pas [l’alcool dans les parcs]. Mais en regardant ce que fait la Ville de Vancouver, je me rends compte qu’on peut aussi seulement désigner certains parcs. Après une période d’adaptation, ça ne change pas vraiment la culture des parcs , assure Shelley Carroll.

Des résidents globalement en faveur de l’idée

Plusieurs Torontois rencontrés dans les parcs de la Ville semblent accueillir l’idée avec un certain enthousiasme.

Je pense que les gens le font déjà. Je pense que la Ville sait nous traiter comme des adultes qui savent faire nos propres choix. Ce genre de liberté c’est plutôt bien , explique Abbey Nydam.

D’autres, comme Gilberto Maso, restent toutefois inquiets d’un point de vue de la sécurité publique.

Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu’il y a beaucoup d'enfants dans les parcs. Je ne permettrais pas ça devant mes enfants et ma famille , dit-il.

Jesse Wyatt estime en revanche que les enjeux sécuritaires se régleront d’eux-mêmes en légalisant la consommation dans les parcs.

Jesse Wyatt (gauche) et Abbey Nydam (droite) estiment que de nombreux Torontois n'ont pas attendu la Ville pour consommer de l'alcool dans les parcs. Photo : Radio-Canada

Je pense que quand vous autorisez ce genre de choses, ça les approuve socialement. Il y a des normes sociales qui se mettent en place , affirme-t-il.

Samantha Asare reste prudente et nuancée.

Je pense qu’avec les bars fermés pendant la COVID-19, on a pu voir des excès avec trop de gens qui boivent dans les parcs. Mais si les bars restent ouverts, je pense que c’est correct. Je comprends que d’un point de vue sécuritaire, il puisse y avoir des inquiétudes, mais je pense qu'il faut faire confiance aux gens et voir comment ça se passe , estime-t-elle.

Des conseillers veulent modifier le projet

S’il est favorable à l’idée, le conseiller municipal et candidat à la mairie Josh Matlow veut toutefois y apporter une motion.

Il souhaiterait retirer le processus de validation par chaque conseiller municipal qu’il juge non nécessaire . Il estime que le programme ne devrait pas être discriminatoire en fonction des circonscriptions.

Le conseiller James Pasternak estime de son côté que la Ville n’a pas les ressources pour s’occuper d’un tel projet.

Nous n’avons pas les ressources pour nettoyer les bouteilles cassées, contrôler la consommation d’alcool ou mettre fin à des bagarres ou tout autre comportement inapproprié dans nos parcs , explique-t-il.

James Pasternak est réticent au projet pilote. Il estime que la Ville n'a pas les ressources pour gérer un tel projet. Photo : Radio-Canada

Il se dit aussi inquiet que ce projet pilote puisse favoriser les problèmes de consommation de drogue et d’alcoolisme.

Dans tous les cas, Shelley Carroll s’inquiète du temps que prennent les discussions et les retards au conseil municipal sur plusieurs dossiers prévus au calendrier.

Si l’on n’arrive pas à la faire pour la journée du Canada, on devrait peut-être reporter cela à l’été 2024. Tout dépend s’il y aura le temps de faire des rencontres individuelles avec chaque conseiller , conclut-elle.

Avec des informations de Tyler Cheese et Andréane Williams