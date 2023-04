Un essai final de transmission d’électricité est réussi pour Muskrat Falls

Un nouveau test de transmission d’électricité entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve a été un succès, ce qui pourrait enfin signifier l'achèvement du projet hydroélectrique de Muskrat Falls, reporté depuis des années.

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador a fait transporter 700 mégawatts d’électricité par le lien Labrador-Île, que l’on désigne par l’acronyme LIL , pour Labrador-Island Link.

Il s’agit d’une voie de transmission d’électricité longue de 1100 kilomètres, qui relie la station de Muskrat Falls au Labrador à la station de conversion Soldier’s Pond, près de Saint-Jean de Terre-Neuve.

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, la société d’État responsable du projet, a indiqué samedi matin que le système a fonctionné comme prévu pour ce deuxième et dernier essai à 700 mégawatts, sans causer de pannes ou d’interruptions.

Hydro a stabilisé la transmission d'énergie à 675 mégawatts et va compléter l'essai en la maintenant pour 12 heures, jusqu'à samedi soir.

C’est une amélioration manifeste depuis la dernière expérience. En novembre dernier, un essai similaire avait entraîné des pannes d’électricité pour 60 000 clients à Terre-Neuve.

Le lien Labrador-Île est en bleu. La transmission d'énergie se fait du Labrador jusqu'à la station de conversion de Soldier's Pond, à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

Selon Hydro, c’est une défaillance du logiciel qui en avait été la cause. Depuis plusieurs années, Grid Solutions, une entreprise de General Electric, tente de parfaire ce logiciel après une succession de problèmes.

Ces essais à haute tension sont destinés à savoir si la transmission d’électricité peut se faire à un volume plus élevé que la normale, pendant une longue période.

Si le test avait échoué, cela aurait pu représenter un nouveau délai d’un an pour un projet qui accuse déjà au moins cinq ans de retard, car ce genre de test doit se faire en hiver, par temps froid et lorsque la demande en énergie est là plus élevée.