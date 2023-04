Des centaines de personnes ont bloqué l'intersection entre l'avenue Portage et la rue Main vendredi soir, à Winnipeg, en mémoire de Linda Beardy, une femme autochtone de 33 ans retrouvée morte dans une décharge plus tôt cette semaine.

Les manifestants rassemblés ont scandé à plusieurs reprises Nous ne sommes pas des déchets! ou encore Fouillez la décharge! . Jessica Courchene a pris part à la manifestation, un geste qu'elle estime important .

[Une décharge] n'est pas un endroit pour les personnes autochtones. Ça démontre que les gens pensent que nous sommes des déchets, que nous ne méritons pas la dignité , lance-t-elle.

Lundi, Linda Beardy a été retrouvée morte à la décharge du chemin Brady dans des circonstances d'abord considérées comme suspectes.

Toutefois, le Service de police de Winnipeg a par la suite déterminé qu'« aucune preuve » ne laisse soupçonner qu'elle a été victime d'un meurtre. Les policiers croient qu'elle serait montée de son propre gré dans un bac à déchets, dont elle ne serait jamais ressortie avant d'être retrouvée à la décharge.

En plus de plusieurs manifestants, des militants et organisations autochtones demandent une fouille exhaustive de la décharge du chemin Brady ou la fermeture complète du site dans le but de retrouver davantage de personnes disparues.

La décharge du chemin Brady a d'ailleurs été fermée pendant plusieurs semaines en décembre 2022 et en janvier 2023, lors de manifestations et d'appels à la recherche de corps de femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

Des centaines de manifestants se sont présentés à l'intersection entre l'avenue Portage et la rue Main, vendredi soir. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Vendredi, des manifestants, dont Alexis Tachnak, ont demandé à ce que des gestes concrets soient posés, dénonçant les taux de violence disproportionnés auxquels les femmes autochtones font face.

Nous perdons beaucoup de ces femmes. Personne ne fait rien. Nous nous sentons jetables et insignifiantes [...] Notre culture est dévalorisée et nos femmes vivent avec trop de risques. Il faut que ça arrête , souligne-t-elle.

Malgré les circonstances tragiques entourant la manifestation, Alexis Tachnak est encouragée par le nombre de personnes qui sont descendues dans la rue.

Je ressens de l'amour de la part de tous ces gens. C'est comme ça que nous vivons notre deuil.

Avec les informations de Bryce Hoye et de Bartley Kives