Bilodeau Canada séduit des distributeurs japonais

On sait qu’il y a un marché pour ça, il y a un bel hiver là-bas, il y a beaucoup de ski et de plein air. On voyait une fenêtre au Japon. Cela a fait en sorte qu’on s’est rendu là-bas , indique le directeur général de Bilodeau Canada, Samuel Bilodeau.

Le gestionnaire souligne avec fierté que l’entreprise était l’une des rares à provenir du Canada et à présenter des produits de fourrure.

La réponse était super bonne. Chez Bilodeau Canada, on a toujours la mission d'éduquer notre clientèle, de savoir comment on utilise la fourrure, pourquoi on l’utilise et d’où elle provient. Comment on utilise l'entièreté de l'animal, autant les graisses, les huiles, les os et non seulement la fourrure. C’est de ce côté-là qu'on l'amène toujours. Nos produits ont fait fureur. On est super content de la réponse des Japonais jusqu’à maintenant , mentionne M. Bilodeau.

Les bottes de motoneige ont été très populaires. Il en va de même pour les bottes urbaines ainsi qu’un manteau en peau de loup marin. Des commerçants ont d'ailleurs déjà confirmé leur intérêt à ajouter des produits de Bilodeau Canada à leur offre.

Bien que la direction de l'entreprise soit enchantée par cette expérience, il faudra être patient avant d’en arriver à une percée au Japon. Samuel Bilodeau explique cela, notamment, par certaines contraintes de douanes et de logistiques.

Cela ne se fait pas facilement et rapidement. C’est quelque chose qui va se travailler sur plusieurs années. C’est notre première présence là-bas. C’est d’y aller année après année pour bâtir une notoriété. C’est ce qui fait en sorte que tu réussis à prendre contact avec des distributeurs qui ont une chaîne logistique intéressante , résume-t-il.

Bilodeau Canada devra également adapter ses produits selon les besoins du pays, de sa culture et de ses lois.

Par ailleurs, le commerce en ligne n’est pas une avenue plus facile pour gagner le cœur des Japonais. Samuel Bilodeau souligne les besoins de traduction et de référencement ainsi que la capacité à livrer rapidement les produits ailleurs sur la planète.

Le directeur général de Bilodeau Canada est convaincu que les clients doivent voir et toucher les produits.

En ligne, sur une image, c’est bon, mais ça ne battra jamais la présence humaine quand on peut voir, toucher et essayer les produits. Cela ne battra jamais ça , reconnaît-il.

En plus du Japon, Bilodeau Canada lorgne d’autres marchés, dont des pays scandinaves, le nord du Canada, l’Ouest canadien et le nord des États-Unis. Toutefois, l’entreprise devra conjuguer avec les réglementations qui entourent la vente de fourrures en vigueur dans certains pays.

L’entreprise aimerait ainsi être en mesure d’exporter 15 à 20 % de son chiffre d’affaires de produits prêt-à-porter en fourrure à l’étranger.

Avec les informations de Louis Martineau