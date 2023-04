Une formation de savoir-vivre pour les parents dans la mire de Hockey Québec

Hockey Québec songe à mettre sur pied une formation de «savoir-vivre» pour les parents de hockeyeurs afin de diminuer les violences et débordements dans les gradins.

Radio-Canada a confirmé la nouvelle qui avait été rapportée par le Journal de Québec.

Les épisodes peu édifiants des dernières semaines, notamment, des affrontements musclés entre spectateurs à Plessiville, on mené la Fédération québécoise de hockey sur glace à se questionner à ce sujet.

Kristina Noury, directrice des communications de la ville de Plessisville, confirme que la vidéo a été prise à l'aréna de la municipalité, mais ignore à quel moment. Photo : Capture d’écran / Vidéo tirée de Facebook

Le but c'est vraiment d'outiller, d'éduquer l'ensemble des parents pour espérer que des situation problématiques ne se passent pas , note Jean-François Leblond, directeur programmes et formations au sein de l'organisme.

Il précise toutefois que pour l'instant, l'idée est simplement considérée. La violence dans les gradins des arénas québécois n'a pas encore atteint un point critique. , rappelle-t-il.

Les gérants, entraineurs et proposés aux bâtons sous la gouverne de Hockey Québec suivent déjà la formation respect et sport, afin de gérer la violence en contexte sportif. On n'exclut pas la possibilité de faire suivre cette formation, ou une version modifiée, aux parents.

Jean-François Leblond croît que les parents n''assistent pas aux matchs dans l'objectif d'insulter, de violenter ou menacer les arbitres, les parents ou les joueurs des équipes adverses. Tout ça relêve d'une mauvaise gestion des émotions , selon lui.

Dans d'autres provinces canadiennes, on demande à un parent de suivre une formation sur les violences au hockey, cite-t-il en exemple.

Quelle serait le contenu précis de cette hypothétique formation? Quelle serait sa durée? Son format? Qui devra la suivre? Ces questions et bien d'autres seront abordées lors de l'assemblée générale annuelle de Hockey Québec, qui aura lieu à la fin du mois de mai.

Enjeux éthiques

Chose certaine, si cette initiative voit le jour, Hockey Québec devra se pencher sur les conséquences potentielles pour les jeunes.

Par exemple : si le parent d'un joueur refuse de suivre la formation obligatoire, son enfant devra-t-il être exclu des parties? C'est une situation que Jean-François Leblond aimerait éviter.

Hockey Québec assure l'encadrement du hockey partout à travers le Québec. (Photo d'archives) Photo : Hockey Québec

Hockey Québec représente plus de 80 000 hockeyeurs et hockeyeuses à travers la province.

Avec les informations de Magalie Masson