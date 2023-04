Une tradition ukrainienne de Pâque célébrée dans la Baie-des-Chaleurs

Qu'est-ce que le pysanka? Lisa Vydrigan explique que c'est l'art de peindre des œufs de différentes couleurs avant d’y ajouter des symboles à la peinture. Traditionnellement, les femmes ukrainiennes utilisaient une teinture naturelle à base d’oignons et de betteraves, précise-t-elle. L'œuf est ensuite recouvert de cire d’abeille pour le protéger et des motifs sont creusés sur la surface.

Lisa Vydrigan propose un atelier de pysanka à Bonaventure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Pas de chocolat pour Pâque

Les célébrations de Pâque s’organisent différemment en Ukraine, explique Lisa Vydrigan. Pendant la semaine sainte, les chrétiens orthodoxes se rendent à l'église en y apportant dans un panier le repas qui sera consommé au matin de Pâque pour le faire bénir par le prêtre.

Dans ce panier, on trouve les ingrédients traditionnels qu'on mange à Pâque. Il y a le pasca, un pain tressé sucré. On peut l’agrémenter de raisins secs, de vanille ou de cannelle. On trouve aussi du fromage, du beurre et de la viande, énumère-t-elle. Mais il n'y a pas de chocolat comme au Québec, note l’expatriée.

Cette Gaspésienne d'adoption se dit fière de partager un pan de sa culture avec la communauté de la Baie-des-Chaleurs. En août, Lisa Vydrigan et sa famille se sont installées à New Richmond pour fuir la guerre qui sévit dans leur pays d’origine. Elle considère avoir reçu un accueil chaleureux dans la région.

Ma famille va beaucoup mieux maintenant que nous habitons dans la région de la Gaspésie. On s’y sent bien et les gens sont très gentils , détaille-t-elle.

L'atelier de Lisa Vydrigan a lieu au Loco Local de Bonaventure.

D’après les informations de Xavier Lacroix et d'Émilie Gagné