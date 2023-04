La menace de grève plane au Centre fiscal de Jonquère

Les 35 000 fonctionnaires fédéraux qui travaillent à l’Agence du revenu du Canada (ARC) se sont prononcés en faveur d’un mandat de grève alors que la saison des impôts bat son plein. Les services pourraient ainsi être réduits, au minimum, à compter de la mi-avril au Centre fiscal de Jonquière et au bureau de l'Est du Québec de l'ARC situé à Chicoutimi.

Les différentes actions de grève ne pourront être réalisées avant le 14 avril en raison de l’entente sur les services essentiels avec l’ ARC .

On doit respecter la législation, donner les services essentiels. On a 1411 personnes à travers le pays sur environ 38 000 membres qui ont été jugés essentiels, qui doivent travailler pendant la grève , a expliqué le président national du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI), Marc Brière.

Certains employés du Centre fiscal de Jonquière font partie de ce groupe d’employés. Les fonctionnaires de l’ ARC doivent notamment donner les prestations fiscales pour les enfants et les crédits de TPS.

Le président national du SEI qualifie le résultat du mandat de grève obtenu de raz-de-marée.

C’est extrêmement fort. C’est un tsunami de support de la part de nos membres. C’est incroyable, comme c’était en 2020, quand on a fait des votes de grève qui ont été arrêtés en raison de la pandémie, le 13 mars 2020. C’est une répétition de ce qui s’est passé en 2020. Je suis désolé, mais les gens sont écœurés d’attendre d’avoir des contrats , dit-il.

Marc Brière est d'avis que la législation favorise l’employeur et crée des délais dans la négociation.

Des représentants du syndicat seront de retour à la table de négociation du 17 au 20 avril. Un médiateur participera aux rencontres à la demande de l’employeur.

Le représentant du SEI indique que toutes les options sont sur la table . Il rappelle que ses membres ne veulent pas faire la grève, mais plutôt obtenir une entente à la table de négociation. Toutefois, ils n'hésiteront pas à envoyer un message clair au gouvernement fédéral et à l’Agence du revenu du Canada le 14 avril.

Les membres du syndicat sont sans contrat de travail depuis le 1er novembre 2021. Ils réclament un ajustement salarial de 9 % ainsi qu’une augmentation d’un peu plus de 20 % étalée sur 3 ans. Le télétravail est une partie importante de la négociation.

Nos membres sont clairs, ils veulent le télétravail dans la convention collective. Sinon, on va aller en grève juste pour ça s’il le faut. C’est à ce point important. Pendant la pandémie, 95 % de nos membres ont travaillé à partir de la maison, ça n’a pas empêché de faire les dossiers par rapport à la gestion des impôts. En plus, on nous a demandé d’aider Services Canada pour administrer les prestations d’urgence , indique M. Brière.

Le représentant syndical déplore que l’employeur n’ait fait aucune contre-offre depuis le début des négociations.

120 000 autres travailleurs votent

Par ailleurs, d’autres résultats de vote de grève seront dévoilés le 12 avril. Au total, 120 000 employés doivent voter. Ils proviennent de différents ministères du gouvernement fédéral, dont Service Canada.

Le président national du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt est convaincu qu’un mandat de grève sera obtenu.

D'après les informations de Louis Martineau