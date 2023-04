Près de 50 000 clients toujours sans courant en Outaouais, à Ottawa et dans l’Est ontarien

Quatre jours après le début de la tempête de verglas, des dizaines de milliers de clients sont toujours privés d'électricité en Outaouais, à Ottawa et dans l'Est ontarien.

Retour du courant « d’ici la fin de la journée » à Ottawa

Hydro Ottawa continue de travailler afin de rétablir le courant à environ 2900 abonnés, selon la plus récente mise à jour du fournisseur, à 9 h 30 samedi. À titre comparatif, il restait encore environ 5000 clients à rebrancher à 20 h 15 vendredi.

« Notre objectif consiste à terminer toutes les réparations d’ici la fin de la journée [de samedi], quoique nous sommes conscients qu’il pourrait rester certaines pannes isolées. » — Une citation de Extrait tiré de la mise à jour de 9 h 30 du samedi 8 avril sur le site web d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa affirme que tous les 2900 abonnés sans électricité seront rebranchés « d'ici la fin de la journée de samedi ». (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Vincent Tremblay-Charlebois

Au cours de la journée de samedi, les efforts se concentreront sur le rétablissement du service dans les secteurs les plus touchés afin de rebrancher les clients qui sont encore sans électricité , est-il indiqué sur le site web d'Hydro Ottawa. Les équipes interviendront ensuite dans des secteurs plus restreints et s’occuperont aussi des pannes individuelles.

Secteurs où travaille Hydro Ottawa samedi : Bayshore - Belltown

- Billings Bridge - Alta Vista

- Alta Vista Borden Farm - Fisher Glen

Bridlewood - Emerald Meadows

- Emerald Britannia Village

Carlington

Carlingwood-Ouest - Parc Glabar - McKellar Heights

Centrepoint

Cityview - Crestview - Meadowlands

- Crestview - Iris - Queensway Terrace-Sud

Laurentian

Lindenlea - New Edinburgh

- New Old Barrhaven -Ouest

-Ouest Parc Braemar - Bel Air Heights - Parc Copeland

- Parc Copeland Parc Playfair - Parc Lynda - Guildwood Estates

- Parc Lynda - Parc Rockcliffe

Parkwood Hills - Steward Farm

- Steward Farm Richmond

Skyline - Fisher Heights

- Fisher Tanglewood

Urbandale Acres - Canterbury

- Canterbury Westboro

Whitehaven - Queensway Terrace-Nord

Source : Communiqué de presse, Hydro Ottawa

Près de 25 000 abonnés toujours sans électricité en Outaouais

Du côté de l'Outaouais, la situation des pannes de courant chez Hydro-Québec continue à se résorber.

En date de samedi vers 12 h 15, près de 25 000 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés d'électricité en Outaouais. À 21 h vendredi, on en comptait 29 786.

Les MRC de Pontiac et des Collines-de-l'Outaouais, ainsi que la Ville de Gatineau, font toujours partie des secteurs les plus touchés de la région.

Clients d’Hydro-Québec sans électricité en Outaouais - Samedi 8 avril à 12 h 15 Clients d’Hydro-Québec sans électricité en Outaouais - Samedi 8 avril à 12 h 15 Municipalité régionale de comté (MRC) ou Ville Nombre d'abonnés privés d'électricité Les Collines-de-l'Outaouais 9509 clients sur 29 573 Ville de Gatineau 8935 clients sur 144 626 Pontiac 5794 clients sur 12 658 Papineau 1249 clients sur 20 397 La Vallée-de-la-Gatineau 290 clients sur 19 096 TOTAL POUR L'OUTAOUAIS 25 777 clients sur 226 922

Au plus fort de la crise, mercredi soir, environ 130 000 personnes avaient perdu le courant en Outaouais. À l'échelle du Québec, ce sont plus d'un million de personnes qui n'avaient plus d'électricité à la suite de la tempête de verglas, selon Hydro-Québec.

Pour offrir un peu de répit aux personnes qui ont été aux prises avec les pannes de courant, les magasins d'alimentation de l'Outaouais, et de cinq autres régions administratives de la province, pourront ouvrir leurs portes au public lors du dimanche de Pâques, a annoncé le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon.

Près de 72 heures après le début des pannes, la Ville de Gatineau a annoncé que les équipes du Service de sécurité incendie de la Ville, en collaboration avec les équipes de Sauvetage bénévole Outaouais (SBO), effectueront des visites de bienveillance auprès des citoyens dans les secteurs touchés.

Les employés d'Hydro-Québec étaient bien visibles, dans le secteur de Buckingham, jeudi soir. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Lors de ces visites, les équipes s'assureront de la sécurité des occupants et pourront les soutenir pour des besoins spécifiques. Toujours au moment de la visite, un hébergement de dernier recours pourra être proposé aux personnes qui ne peuvent pas demeurer dans leur résidence ou se relocaliser chez des amis ou des membres de la famille , a écrit la Ville dans une mise à jour sur son site Internet, samedi.

Quelques endroits où prendre une douche et recharger ses appareils électroniques en Outaouais, samedi :

Gatineau Centre aquatique Lucien-Houle (580A, rue Maclaren Est) jusqu'à 17 h;

Centre aquatique Paul-Pelletier (325, chemin d'Aylmer) jusqu'à 20 h;

Centre sportif de Gatineau (850, boulevard de la Gappe) jusqu'à 22 h;

Maison du citoyen (25, rue Laurier) jusqu'à 22 h;

Centre communautaire et culturel de Buckingham jusqu'à 22 h. Source : Mise à jour du 8 avril à 10 h 40, site web de la Ville de Gatineau Chelsea Centre Meredith (23, chemin Cecil), jusqu'à 18 h. Source : Communiqué de la Municipalité de Chelsea Cantley Centre communautaire multifonctionnel (6, Impasse des Étoiles) jusqu'à 16 h 30. Source : Twitter/Municipalité de Cantley Val-des-Monts École L'Équipage (20, chemin de l'École, Perkins) jusqu'à 22 h;

Caserne no. 2 (1, route du Carrefour, Saint-Pierre-de-Wakefield) jusqu'à 22 h. Source : Facebook/Municipalité de Val-des-Monts

Le travail se poursuit dans l'Est ontarien

Environ 20 000 clients d'Hydro One dans la région de l'Est de l'Ontario étaient toujours sans électricité, vers 11 h 30 samedi.

Les équipes sur le terrain devront se pencher sur les 800 pannes qui affligent l'est de la province pour rétablir le courant chez ces dizaines de milliers d'abonnés.

La tempête de verglas a aussi causé des dommages dans l'Est ontarien, comme en témoigne cette photo prise à St-Albert, jeudi. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Certains secteurs de l'Est ontarien ont accès à l'électricité à nouveau depuis vendredi après-midi, comme c'est le cas à Cornwall où le courant a été rétabli à tous les abonnés.

