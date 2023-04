Champ d’exercices élargi des infirmières à T.-N.-L. : « Le diable est dans les détails »

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers autorisés de Terre-Neuve-et-Labrador affirme que l’élargissement du champ d’exercices des infirmières et infirmiers améliorera l’accès aux soins. Mais il reste des questions à poser après l’annonce du gouvernement provincial de lundi.

Les modifications apportées aux règlements régissant les infirmières autorisées permettront aux professionnels de la santé de prescrire des médicaments, de commander des tests de laboratoire et de diagnostic et de diriger les patients vers des spécialistes, a indiqué le ministre de la Santé Tom Osborne.

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne. Photo : Danny Arsenault/CBC

Cependant, les infirmières autorisées ne seront pas en mesure de prescrire des médicaments pendant environ un an, puisque trois modules de formation doivent être terminés avant.

Alourdir la tâche de travail des infirmières

Yvette Coffey, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers autorisés de Terre-Neuve-et-Labrador, espère en apprendre davantage sur les changements lors des prochaines réunions avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de la province.

Mais elle a déjà entendu des membres qui craignent d’alourdir leur charge de travail déjà considérable.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers autorisés de Terre-Neuve-et-Labrador, Yvette Coffey. Photo : Ted Dillon/CBC

Il y a des aspects positifs et négatifs. J’entends les aspects négatifs de la part de nos membres qui s’inquiètent de la charge de travail et de la capacité de prendre congé pour faire ces formations. Parce qu’en ce moment, ils n’ont pas de congé , a déclaré Yvette Coffey.

D’autres questions soulevées par le syndicat portent sur la charge de travail accrue des médecins - qui doivent superviser la formation des infirmières et infirmiers autorisés - et sur la rémunération supplémentaire des infirmières et infirmiers qui assument davantage de responsabilités.

Le diable est dans les détails

Mme Coffey affirme que les changements faciliteront les choses dans certains cas pour les infirmières autorisées, en particulier celles qui prodiguent des soins spécialisés et qui travaillent dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. Cependant, elle ajoute qu’il faut partager davantage d'informations avec les infirmières pour avoir une vue d’ensemble.

Tout ce que nous pouvons faire pour améliorer les résultats pour la santé de la population de Terre-Neuve-et-Labrador, pour faciliter la charge de travail des infirmières autorisées, des infirmières praticiennes et d’autres fournisseurs de soins de santé, et ce qui est le mieux pour le patient et l’intérêt du patient, les infirmières sont en faveur , a-t-elle dit.

Mais c’est la mise en œuvre, la formation et ce à quoi cela ressemble, c’est là que les questions se posent. Le diable est dans les détails, alors c’est là que nous demandons ces détails.

Yvette Coffey dit aussi qu’elle cherche depuis novembre des réponses au sujet du rôle et du champ d’exercices des infirmières praticiennes dans la province. Elle pense que la province semble s’opposer à l’élargissement du champ de pratique.

Elle affirme que les infirmières praticiennes pourraient jouer un rôle essentiel dans les collectivités où les gens ne peuvent pas avoir accès à un médecin de famille. Selon ses propos, le gouvernement doit en faire plus pour embaucher ces professionnels et conserver ceux qui sont déjà à Terre-Neuve-et-Labrador.

Nous avons des infirmières praticiennes qui sont courtisées activement pour aller travailler dans d’autres provinces comme l’Alberta. Je ne vois pas ça chez nous , a déclaré Yvette Coffey.