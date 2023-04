Survivre à un traumatisme crânien sévère : le parcours de Benjamin Fortin

Le 7 juillet 2017, la vie d’un résident de Cacouna a basculé. À l’âge de 30 ans, Benjamin Fortin a subi un accident de la route qui lui cause un traumatisme crânien sévère. Commence alors un combat pour ce père de famille qui tente de retrouver une vie normale.

Benjamin Fortin n’a plus aucun souvenir de la journée du drame. En fin de journée, il sortait du garage dans lequel il travaillait comme mécanicien à Rivière-du-Loup. Je me souviens d’avoir embarqué dans mon auto, mais pour la suite… Plus rien , résume-t-il.

Ce sont les secours et plusieurs témoins sur place qui lui ont raconté ce qui lui est arrivé. Sur la route, son véhicule a fait une embardée et a pris feu. Le Cacounois est resté inconscient.

Les souvenirs qu’il me reste datent d’un mois après l’accident , ajoute-t-il. Il est alors hospitalisé à l’Enfant-Jésus à Québec. À son réveil, il apprend qu’il souffre d’un traumatisme crânien sévère.

Un retour à la normale impossible

Benjamin Fortin présente des troubles neurologiques et physiques.

Les pertes de mémoire, la fatigue intense, le manque de rapidité et de réactivité handicapent sévèrement le mécanicien. Il se souvient : je réussissais à travailler efficacement durant 24 h dans une semaine, mais j’étais couché pendant trois jours .

À la suite de tests menés avec le centre de réadaptation de Rivière-du-Loup, le couperet tombe : il ne pourra plus exercer sa passion de mécanicien et de conseiller technique.

« À 30 ans, me faire dire que ma vie professionnelle sera finie à tout jamais, ça ne me rentrait pas dans la tête. » — Une citation de Benjamin Fortin, victime d'un traumatisme crânien sévère

Le Cacounois reconnaît que son parcours a été éprouvant pour sa santé mentale. Pour autant, l'homme ne fait pas l'économie de résilience. Il ne faut jamais baisser les bras, rappelle Benjamin Fortin, ce n'est pas parce qu'on a une limitation, qu'il ne faut pas continuer à se battre pour avoir une belle qualité de vie .

Benjamin Fortin travaille toujours à diminuer l'apparence des séquelles de l'accident et adapter son quotidien pour être en mesure d'économiser le plus d'énergie possible. Il admet toutefois qu'il est parfois compliqué de vivre avec un handicap qui n'est pas visible en apparence.

Un partage d’expériences

Benjamin Fortin tient maintenant à rencontrer d’autres personnes qui ont traversé une épreuve similaire à la sienne. Je me souviens d’une dame qui m'expliquait qu'après 20 ans, elle avait compris qu'il ne s'agissait pas d'être capable de tout faire, mais d'adapter sa vie à ce handicap-là , relate le trentenaire.

Il organise une conférence, intitulée Survivre à un traumatisme crânien sévère : mon parcours de résilience. Elle a lieu ce samedi à 13 h à la bibliothèque Émile-Nelligan de Cacouna.

D'après les informations de Xavier Lacroix