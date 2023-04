Le Drakkar s’incline en prolongation et fait face à l’élimination

Comme ce fût le cas lors des deux premiers matchs, la rencontre s'est prolongée au-delà du temps réglementaire. C’est à la cinquième minute de la prolongation que le défenseur des Wildcats, Anthony Hamel, a scellé l’issue de la partie.

C’était un bon match de série. On aurait aimé que le résultat soit l’inverse, mais c’est comme ça. Tout est dans les détails , a expliqué le directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, Jean-François Grégoire, lors du point de presse d’après-match.

Jean-François Grégoire est directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau. (Photo d'archives)

« C’est une belle série, les deux équipes compétitionnent de la bonne façon. C’est serré. On retourne là-bas [à Moncton], on croit encore en nos chances. Il faut tirer et trouver où tirer pour gagner. »