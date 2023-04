Les sentiers encore praticables pour quelques jours en Abitibi-Témiscamingue

Au Club de motoneige Val-d'Or, le dernier tour pour le surfaçage des sentiers a eu lieu vendredi mais il est encore possible de pratiquer pendant quelques jours avant la fonte des neiges.

Le président se réjouit de voir la saison s'étirer jusqu'au mois d'avril, contrairement aux deux précédentes qui se sont terminées de façon abrupte en mars en raison de la pluie.

« Les deux dernières années étaient un peu anormales, ce qui est normal, c'est de finir aux alentours du 10, 12 ou même 15 avril. » — Une citation de Denis Lefebvre

Denis Lefebvre parle d'une bonne saison même si le lancement a été retardé de quelques semaines avec un achalandage fort intéressant.

Au niveau de l'achalandage externe, on a eu encore plus de motoneigistes que les années passées pour de courts séjours de 3 ou de 4 jours. Mais on a eu plus quand on regarde le nombre de droits d'accès qui ont été vendus pour ces périodes là, on a eu plus que l'année passée. Il y a d'autres régions qui ont eu plus de misère, plus de difficultés, à ce moment-là ils sont venus en Abitibi-Témiscamingue , explique le responsable qui parle quand même d'une diminution du nombre de membres réguliers.

Du côté de Rouyn-Noranda, les surfaceuses ont effectué une dernière sortie vendredi.

Le président du Club de motoneigistes de Rouyn-Noranda a remarqué une hausse du nombre de membres de l'Ontario. Il y a des touristes de la région, mais il y a aussi des Ontariens, des Américains qui viennent. Nous, on a plus que 150 membres permanents qui viennent de l'Ontario. Puis on n'est pas le meilleur club pour ça, parce que ça rentre beaucoup par le Témiscaming et nous ceux qui rentrent c'est par New-Liskeard ou bien de Kirkland Lake. Mais pour prendre des passes annuelles autant que ça, les autres années, ce n'était pas tant que ça, précise Daniel Audy.

Daniel Audy, président du Club Motoneigiste de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Cette année, les touristes ont changé leurs habitudes en optant pour des séjours plus courts.

On pensait qu'on allait avoir une diminution de l'achalandage à cause du prix du pétrole et de la carte d'accès. Mais non, ça s'est maintenu à un bon rythme, c'est super [...] Mais les habitudes, par contre, ont changé parce que ceux qui avaient l'habitude d'aller faire des randonnées de plus d'une journée, de s'en aller vers La Sarre ou Amos de coucher là-bas puis de revenir le lendemain, cette année, ils y vont [et reviennent] dans la même journée à cause des prix des restaurants, des motels et le prix de l'essence. Je pense que sur la durée des voyages, ça a eu une influence cette année , ajoute Daniel Audy.

Le président du club appelle par ailleurs les quadistes à ne pas s'aventurer dans les sentiers réservés aux motoneigistes. Même si on arrête de surfacer, les sentiers ne seront jamais accessibles aux quads parce que nous, on a des droits de passage, ces droits de passage là sont seulement pour les motoneiges , dit-il.