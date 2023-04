Forte hausse du prix de l’essence à l’Î.-P.-É., le diesel et le mazout en baisse

Alors que les prix de l’essence ont augmenté du jour au lendemain de 7,1 cents le litre, plus la TVH, pour atteindre un minimum de 1,69.5 $, les prix du diesel ont considérablement chuté, selon le dernier ajustement de prix de la Commission de réglementation et d’appel de l’Île.

Le prix minimum du diesel a diminué de 10,4 cents pour s’établir à 1,76.9 $ le litre.

Le prix maximal du mazout de chauffage a également chuté, en baisse de 9,4 cents le litre à 1,19.4 $.

La Commission de réglementation et d’appel de l’Île réglemente les prix que les habitants de l’Île-du-Prince-Édouard paieront pour l’essence, le diesel, le mazout de chauffage et la plupart des produits au propane. Il fixe des prix minimum et maximum pour l’essence et les produits diesel, mais seulement des prix maximums pour le mazout de chauffage, et les produits au propane.

Dans le communiqué de vendredi, la Commission de réglementation et d’appel de l’Île a déclaré que les prix du propane ont été ajustés entre 0,5 et 3,2 cents plus la TVH, selon le fournisseur.

Le prochain examen des prix prévu par la Commission de réglementation et d’appel de l’Île est le 14 avril.