Tempête de verglas au Québec : des équipes de Bell Aliant à la rescousse

Deux photos sur le site Facebook de Bell Aliant montrent une série de camions passant la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, vendredi en fin d’après-midi.

Un convoi de plusieurs camions de Bell Aliant traverse la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec vendredi après-midi. Photo : Gracieuseté : Bell Aliant

« Nos équipages de l'Atlantique sont arrivés au Québec pour aider aux efforts de rétablissement. Nous avons maintenant 1000 membres de#TeamBell  (Nouvelle fenêtre) qui travaillent pour rétablir les services à nos clients aussi rapidement et en toute sécurité que possible », peut-on lire sur le message de la page Facebook de Bell Aliant.

La tempête de verglas a frappé le sud-ouest du Québec, laissant jusqu’à 30 millimètres de pluie verglaçante par endroit.

Des employés ramassent les branches cassées par le verglas.

Plusieurs branches d’arbres ont cédé sous le poids de la glace et ont endommagé plusieurs lignes électriques. Au plus fort de la tempête, plus de 1 million de foyers québécois ont été privés d'électricité.

Deux jours après le verglas, près de 309 000 clients d'Hydro-Québec n'ont toujours pas retrouvé l'électricité en date de vendredi 23 h.