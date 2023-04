La sœur de Linda Mary Beardy réclame une enquête indépendante

Elle réclame une enquête indépendante plus approfondie et dont on aurait confiance . Lucy Beardy entend déposer une plainte auprès de l’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi du Manitoba.

J’ai le sentiment qu’ils ont profité de mon chagrin […] de ma vulnérabilité, a-t-elle expliqué à CBC . J’ai l’impression qu’ils ont brisé la confiance de la famille.

Note : Cet article contient des détails troublants

Lucy Beardy dénonce ainsi une conférence de presse jeudi du chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, qui a dévoilé des détails sur les dernières heures de vie de sa sœur Linda.

Devant un parterre de journalistes, Danny Smyth a expliqué que la mère de famille de 33 ans avait quitté seule un magasin de Winnipeg peu après 11 h lundi matin.

Des caméras de surveillance l’ont vu en train de marcher vers un bac à déchets et monter dedans de son plein gré . Elle n’en est pas sortie. Quelques heures plus tard, un camion poubelle a récupéré le bac avant de le vider dans le dépotoir du chemin Brady.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve pour appuyer la thèse d’un homicide , a déclaré Danny Smyth. Il a ajouté que des agents ont partagé des détails de ce dossier avec la famille et qu'elle a donné le droit à la police de les rendre publiques.

Lucy Beardy n’est pas d’accord sur ce point. Elle dit avoir indiqué à la police qu’elle devait consulter des membres de sa famille avant que les informations ne soient diffusées : Je leur disais, je ne peux pas prendre de décision, car je dois m’habituer à cette situation

D’après Lucy Beardy, la police lui a expliqué que la conférence de presse dévoilerait qu’il ne s'agissait pas d’un homicide, afin de soulager les craintes du public, et qu’aucun autre détail ne serait donné. C’est comme un abus de confiance, s'insurge-t-elle. Comme s’ils avaient manipulé la situation.

Danny Smyth a indiqué que les autorités recherchaient toujours des témoignages, mais Lucy Beardy pense qu'elles ont déjà décidé ce qui était arrivé à sa sœur.

Le service de police n’a pas répondu aux demandes de sollicitation de CBC .

D'après les informations de Karen Pauls