Un projet controversé pourrait définir l’avenir du développement immobilier à Cantley

Le conseil municipal de Cantley prendra une décision mardi qui risque de changer le visage de la municipalité : les élus devront déterminer s’ils donnent le feu vert au projet de lotissement Nature 360, un projet de 520 hectares, juste à côté du mont Cascades. Mais déjà, des résidents craignent les répercussions environnementales et aimeraient que le secteur soit protégé.

Nature 360 est un projet de plus de 500 lots destinés à la construction résidentielle, qui s’étendront sur le mont Lorne jusqu’au nord du chemin du Mont-des-Cascades, ainsi que sur les berges de la rivière Gatineau.

Le projet Nature 360 s'étend sur 520 hectares, près du mont Cascades. Photo : Fournie par Rivière Mont-Cascades inc.

Depuis qu’il a été présenté à la population en novembre dernier, le projet fait régulièrement l’objet de questions au conseil municipal, puisqu’il ne correspond pas au plus récent schéma d'aménagement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, adopté en 2019. Ce dernier interdit notamment la construction de nouvelles routes dans la zone ciblée par les promoteurs.

Le projet Nature 360 sera cependant évalué selon l’ancien schéma d’aménagement, puisque l'ancien conseil municipal de Cantley avait laissé deux ans aux promoteurs avant de se conformer à la nouvelle réglementation. Pendant cette période, 13 projets ont été soumis, dont Nature 360, qui sera le premier à faire l’objet d’une décision, mardi.

On a des forêts exceptionnelles à Cantley et on essaie de les protéger. Mais en même temps, les promoteurs ont des droits , affirme le maire de Cantley, David Gomes.

Le maire de Cantley, David Gomes, réclame l'aide des gouvernements provincial et fédéral dans cet épineux dossier. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Ce dernier a été élu il y a moins de deux ans et souhaite faire de l’environnement l’une de ses priorités. En 2023, il faut voir plus loin que juste le projet , soutient-il.

Il croit d’ailleurs qu’un précédent important pourrait être créé si Nature 360 était approuvé par le conseil municipal.

Les autres risquent de passer également , explique-t-il, en faisant référence aux 12 autres projets qui seront évalués selon l’ancien schéma d'aménagement du territoire.

Les mains liées

Si le conseil choisissait de rejeter le projet, la Municipalité pourrait faire l’objet de poursuites, puisque le promoteur a déjà engagé des sommes importantes depuis quatre ans.

Ça pourrait être plusieurs millions de dollars que ça pourrait coûter à la Municipalité, si jamais on refuse ces projets-là sans raison valide , estime M. Gomes. Je m’ouvre peut-être à des risques trop élevés qui remettraient en question la continuité de la Municipalité.

Un projet de lotissements de 520 hectares, juste à côté du mont Cascades, pourrait voir le jour à Cantley. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Il concède toutefois que, depuis le début, les promoteurs de Nature 360 ont agi dans les règles de l’art .

Ces derniers collaborent d’ailleurs avec le service d’urbanisme afin de réduire l'impact environnemental du projet, selon le maire. Ils sont conscientisés. Il y a eu des présentations aux citoyens pour aller chercher l’acceptabilité sociale.

Mais il juge que le délai de deux ans accordé par l’ancien conseil donne peu de marge de manœuvre aux élus actuels. Ça fait en sorte que nous avons beaucoup plus les mains liées.

Un écosystème forestier exceptionnel

Carl Savignac, un biologiste de la faune qui connaît bien le mont Lorne puisqu’il s’y promène régulièrement, affirme que beaucoup d'espèces sont en péril sur la montagne.

Lors de ses excursions, il assure avoir observé des plantes comme le sumac aromatique et la renouée de Douglas, qui sont toutes deux considérées comme des espèces vulnérables au Québec, ce qui leur confère une protection juridique. Il rapporte également la présence d’engoulevents bois-pourris, des oiseaux de plus en plus rares dans la région.

Carl Savignac réside à Chelsea, juste en face du mont Lorne, de l'autre côté de la rivière Gatineau. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

De sa propre initiative, M. Savignac a compilé ses observations dans un rapport qui justifierait, selon lui, une plus grande protection de ce territoire.

C’est de calibre à être considéré comme un écosystème forestier exceptionnel , croit-il, un type d'aire protégée du Québec administré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Michel Junger, qui est biologiste de formation, abonde dans le même sens. Ce dernier réside à Cantley depuis 2004 et connaît aussi très bien le secteur.

Michel Junger cueille chaque année des champignons près du mont Lorne. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

C’est la dernière grande forêt riveraine de la basse Gatineau. C’est aussi la dernière rive non développée, d’une bonne longueur. Je trouve que ce serait important de protéger ça , soutient-il.

À l’heure de la crise climatique, de la crise de la biodiversité, je considère que ce n’est pas le temps de faire encore plus d’étalement urbain.

Un exemple de développement durable?

C’est le propriétaire du Golf Mont Cascades, Pierre-Hugues Fortin, qui est le principal actionnaire de Rivière Mont Cascades, la compagnie derrière Nature 360. Il peut aussi compter sur deux partenaires, Maxime Robert et Martin Baril, qui sont des hommes d’affaires de la région.

Les promoteurs souhaitent que leur projet serve de modèle et de référence en matière de développement durable , selon le document de présentation qu’ils ont fourni à Radio-Canada. Ils ont toutefois décliné notre demande d’entrevue pour éviter de nuire au processus de décision du conseil municipal.

Ils affirment qu’ils maintiendront 80 % du couvert forestier, en plus de créer des corridors fauniques et une pépinière. Ce ne sont que quelques mesures qu’ils proposent pour limiter l'impact environnemental.

lls ne croient pas que le développement mettra en péril la biodiversité, comme le redoutent Michel Junger et Carl Savignac. Ils se servent notamment de l’exemple du Mont Cascades, juste à côté, où des espèces vulnérables subsistent, malgré le développement.

Le projet Nature 360 prévoit également des sentiers pédestres, un accès à la rivière, ainsi qu’un parc central, qui seront accessibles à tous.

Cette offre de services aux citoyens est présentement déficiente dans notre municipalité , affirment les promoteurs.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de vérifier si tous ces éléments se trouvent bel et bien dans la proposition soumise à la Municipalité.

Un modèle à revoir

Sylvain Delagrange, professeur à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et chercheur à l’Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT), est d’avis qu’il est possible de limiter les impacts écologiques de projets immobiliers.

Mais j’ai aussi vu des projets où on coupait des arbres [matures], et on en replantait le même nombre dans des trous de gravier , affirme-t-il toutefois.

Outre le projet Nature 360, M. Delagrange croit qu’on devrait chercher de meilleures manières de développer tout le territoire, puisque la demande pour de nouvelles habitations est forte dans la région. Il croit même qu’un moratoire s’impose.

Le professeur Sylvain Delagrange. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Denis Wong

Définissons vraiment, à Cantley et sur tout le territoire, où sont nos perles rares et comment on organise ça pour assurer la circulation des espèces , dit-il.

De son côté, Benoit Delage, le directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO), croit que le modèle des banlieues doit être carrément à revoir, puisque ces dernières sont coûteuses et qu’elles ont une forte empreinte écologique.

Pour plusieurs personnes, c'est dur à entendre, puisque nous avons grandi en banlieue. Et là, on nous apprend que ce modèle-là ne peut pas être reproduit, mais c’est ça qu’on veut donner à nos enfants , explique-t-il.

Benoit Delage, directeur général du CREDDO. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Malgré tout, le CREDDO a accepté d’émettre des recommandations pour aider les promoteurs de Nature 360 à protéger les milieux humides présents sur le lotissement.

M. Delage est d’ailleurs conscient que la participation du CREDDO à ce projet pourrait susciter l’incompréhension, mais c’est par esprit de concertation que l’organisme l’a fait, explique-t-il.

La prémisse de départ, qui est l’étalement urbain, ce n’est pas viable, ça n’a aucun sens. Mais la Municipalité de Cantley est prise avec des décisions de l’ancien conseil , fait-il valoir.

Le maire de Cantley s'attend à une salle comble mardi, lors du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Cantley réclame l’aide des gouvernements

Le maire de Cantley s’attend à une salle comble lors de la prochaine séance du conseil municipal. Il affirme que le conseil municipal est partagé sur la question du projet Nature 360.

Il aimerait pouvoir compter sur l’aide des gouvernements provincial et fédéral, qu’il a d’ailleurs interpellés.

En 2023, c’est un enjeu provincial et je dirais même mondial l’environnement. Ça part d’en haut , pense-t-il.

M. Gomes croit d’ailleurs que plusieurs municipalités surveilleront attentivement ce qui se passera à Cantley, mardi soir.