Un Granbyen va parcourir les 6000 km qui le séparent de l’Alaska à vélo, aller-retour

L'athlète soutient que c'est en participant à des compétitions d'Ironman de Lake Placid, dans l'État de New York, que l'idée lui est venue. Il explique qu'à chaque fois qu'il prend part à l'événement, il s'y rend à vélo.

Ça fait bien tripper tout le monde et moi j'aime ça, je pars quelques jours à l'avance, raconte le cycliste de passage à l'émission Vivement le retour.

Cette fois, il agrandit la distance en se rendant à vélo au triathlon Ironman Alaska.

Cette folle tournée est ensuite devenue l'objet de conférences qu'il donnera à travers le Canada pendant son périple, se réjouit Pierre Beauregard. Il visitera une trentaine de villes pour parler de son projet.

Le message de ma conférence, c'est lié au défi. [...] La vie n'est qu'une suite de défis, personnels, professionnels, collectifs, reliés à notre santé et je propose d'approcher tous les défis d'une façon qui fera en sorte qu'on sera toujours gagnants, peu importe le résultat au bout de notre défi , lance le futur conférencier.

« Je suis un adepte d'une vie équilibrée, d'une vie active et je pense que si on fait attention à notre alimentation et si on trouve des excuses pour aller jouer dehors pour se déplacer activement, ne pas toujours prendre l'auto par automatisme, je pense qu'on est prêts pour partir. » — Une citation de Pierre Beauregard

Je n'ai pas fait de préparation spécifique pour cette traversée-là , confie-t-il. ll précise que c'est seulement en maintenant de bonnes habitudes de vie qu'il se prépare à son séjour.

Avec son projet, M. Beauregard souhaite conscientiser à une vie plus active ainsi qu'à une alimentation plus équilibrée. Par exemple, il souhaite sensibiliser les gens à délaisser davantage la voiture pour se déplacer de façon plus active.