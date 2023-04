Déplacées de la rue East Hastings, des personnes sans-abri s’installent dans le parc Crab

Certaines personnes en situation d'itinérance qui ont dû retirer leurs tentes de la rue East Hastings à Vancouver en raison d'une intervention policière mercredi se sont installées dans le parc Crab, soit à quelques pâtés de maisons plus au nord.

Fiona York, une militante bénévole de ce campement dans le Downtown Eastside, estime que le parc abrite désormais de 40 à 50 tentes, mais qu’il n’y a pas eu d’arrivée massive , même si les gens s’y installent progressivement.

Les personnes sans-abri, dit-elle, auraient préféré rester sur les trottoirs de la rue East Hastings en raison de leurs proximités des services.

On est venu dans [le parc Crab] aussi vite que possible, sans vraiment penser à ce que l’on allait faire ensuite , explique Curtis Scott muni de ses affaires et de celles de sa petite amie.

Son plan immédiat : monter la tente et rester au sec.

Mercredi, sous la surveillance de policiers, des dizaines de camions ont participé au démantèlement des tentes et structures installées sur les trottoirs. La Ville citait notamment la sécurité publique et les risques d’incendie pour justifier cette mesure.

À son pic, les trottoirs de la rue East Hastings comptaient environ 180 structures.

Fiona York souligne que le démantèlement a perturbé certaines personnes itinérantes qui souffrent déjà de traumatisme : Ils auraient pu faire cela autrement .

D'après les informations de Maryse Zeidler