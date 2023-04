Nouvelle frappe contre le trafic de drogue : deux arrestations à Rouyn-Noranda

Les policiers ont réalisé deux perquisitions au cours de cette opération, l’une dans un immeuble à logements de l’avenue Carter, l'autre sur la rue Amulet, selon ce que rapporte la SQ.

Un homme de 41 ans et une femme de 51 ans ont été arrêtés et ensuite libérés. Ils devraient revenir en cour à une date ultérieure pour la suite des procédures judiciaires et pourraient faire face à des accusations reliées au trafic de stupéfiants, indique la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

En plus de procéder à deux arrestations lors de ces perquisitions, les policiers ont saisi, toujours selon les informations transmises par la SQ, près de 30 grammes de cannabis illicite, près de 200 comprimés de méthamphétamine, environ 70 comprimés d’ecstasy et 40 grammes de cocaïne, près de 1000 dollars en devises canadiennes, des comprimés de médicaments sous ordonnance ainsi que du matériel servant à la vente de stupéfiants.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants ainsi que sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264.