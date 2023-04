Vendredi saint : retour du Chemin de croix dans la Petite Italie après 3 ans d’absence

Cet évènement, célébré dans le monde entier, est un moment important pour les chrétiens puisqu’ils commémorent ce jour-là la passion du Christ et son chemin de croix jusqu’à sa mort.

À Toronto, la paroisse italienne Saint François d’Assise, au cœur du quartier de la Petite Italie, organise cette procession depuis près de 70 ans, si bien qu’elle est désormais ancrée dans la culture de la communauté.

C'est une partie très importante de la communauté italienne à Toronto. Le plus important pour nous, c’est le Vendredi saint, car ça représente la mort de Jésus, et pour nous comme Italiens ici à Toronto c'est une journée très importante , témoigne Renzo Martinello qui participe à la procession depuis son plus jeune âge.

« Pour nous, si on ne vient pas ici le Vendredi saint, c'est une journée perdue. » — Une citation de Renzo Martinello

Quand j'étais petit, je venais ici. Maintenant que je suis grand, j’y retourne , poursuit M. Martinello.

La procession du Vendredi saint dans le quartier de la Petite Italie à Toronto est organisée depuis près de 70 ans par la paroisse italienne Saint François d'Assise. Photo : Radio-Canada / Grégory Wilson

C’est une tradition dont témoigne aussi Pietro Tino, un fidèle qui participe à cette procession depuis des années avec sa famille. Mon père faisait partie de l’association qui apportait les statues. Nous participons à cette tradition depuis que je suis tout petit. Depuis que mes parents sont arrivés ici, ils font ça chaque année.

Pour M. Tino, cet évènement est aussi l’occasion de retrouvailles familiales. J’avais l'habitude de venir avec mon père. Il est mort en 2020, mais je continue la tradition, ma famille est ici. C’est bon de retrouver beaucoup de membres de la famille, des gens qu’on ne voit pas toujours.

La procession du Vendredi saint, poursuit-il, signifie que la communauté italienne de Toronto est toujours unie autour de quelque chose en quoi nous croyons, en Dieu .

Pietro Tino ajoute que cet évènement réunissait jadis surtout des Italiens , mais qu’à présent tout le monde y participe .

Même Ruth Werner, une habitante du quartier de la Petite Italie, se réjouit du spectacle de cette procession alors qu’elle-même n’est pas catholique.

Même si je suis complètement athée, je viens parce que j'apprécie la passion, la sincérité, l'engagement des personnes de mon quartier, donc je participe toujours , dit-elle avec enthousiasme.

Autres évènements du week-end de Pâques

Dimanche, le défilé de Pâques dans le quartier des Beaches s’élancera à partir de 14 h à l'angle de la rue Queen Est et de l'avenue Munro Park. Il se dirigera ensuite vers l’Ouest pour se terminer à l'intersection de la rue Queen et de l’avenue Woodbine.

La plupart des supermarchés seront fermés le dimanche de Pâques

La Tour CN sera ouverte tout le week-end de 9 h 30 à 21 h

L’aquarium Ripley de Toronto sera ouvert de 9 h à 11 h samedi et dimanche

Le Centre des sciences de l’Ontario est ouvert tout le week-end de 10 h à 17 h

Le Zoo de Toronto est ouvert tout le week-end de 9 h 30 à 18 h

Le Musée Royal de l'Ontario est ouvert tout le week-end de 10 h à 17 h 30

Le Musée des beaux-arts de l'Ontario sera ouvert le lundi de Pâques de 10 h 30 à 16 h

Avec les informations de Grégory Wilson