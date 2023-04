Ciblé par d’ex-joueurs : Richard Martel se dit bien placé pour changer la culture du sport

Même s’il est éclaboussé par des dénonciations d'intimidation et d’abus psychologiques de la part d’anciens joueurs, l’ancien entraîneur-chef devenu député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, estime encore qu’il est « une personne importante » pour changer la culture dans le hockey. Il estime qu’à son époque les entraîneurs n’étaient pas suffisamment encadrés et qu’ils étaient jugés uniquement sur les victoires.

Le Quotidien rapportait vendredi qu’un ancien joueur du Drakkar de Baie-Comeau qui a été dirigé par Richard Martel, Joël Perreault, dénonce ses méthodes. Ce dernier et d'autres anciens joueurs qui ont voulu garder l'anonymat accusent Richard Martel de les avoir intimidés et traumatisés. Il forçait notamment ses joueurs à faire preuve de violence lors des matchs.

On peut vivre après une défaite, puis on peut construire après une défaite, chose que moi j'avais de la difficulté à concevoir. Des fois, on perdait deux trois matchs consécutifs puis on venait en pratique, puis c'était triste parce que je ne créais pas un environnement favorable pour les joueurs. Je m'en aperçois aujourd'hui, j'étais fâché tout le temps, tout le temps jusqu'à la prochaine victoire , a-t-il indiqué en entrevue à Radio-Canada vendredi.

Richard Martel, qui a notamment été derrière le banc du Drakkar et des Saguenéens, admet qu'il a eu des comportements inappropriés, mais il refuse de s'excuser. Il soutient que la culture était différente à l'époque et pointe un manque d'encadrement pour justifier ses agissements. Le porte-parole conservateur en matière de sport reconnaît que ces comportements ne sont plus acceptables aujourd'hui.

Richard Martel a été élu député pour la première fois lors d'une élection partielle en juin 2018. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Des fois, il y a des joueurs que ça leur fait mal, il faut que tu leur parles seul, s’il y a des choses à corriger, il faut que tu leur montres seul. Avant, on le montrait devant toute la chambre des joueurs. On ne pensait pas que ça pouvait blesser, parce qu’il n’y avait pas de plan de construction, il fallait que tu gagnes. Il fallait que tu choisisses une méthode et que tu ailles avec cette méthode-là. Personne ne nous disait si elle était bonne ou pas bonne, les résultats étaient là. Mais aujourd’hui c’est impensable, il faut que les choses changent, il faut être clair , a continué l’élu qui a joué un rôle de premier plan pour dénoncer le comportement de Hockey Canada dans la saga du viol présumé de la part d’anciens joueurs de l’équipe nationale junior. Il avait notamment demandé la démission de la direction de Hockey Canada.

Richard Martel avait aussi réclamé un changement de culture dans la LHJMQ après la démission du commissaire Gilles Courteau, qui avait faussement affirmé en commission parlementaire que les initiations violentes et dégradantes dénoncées dans le hockey junior canadien et contenues dans une demande de recours collectif rejetée n'avaient pas eu lieu dans sa ligue.

Le député conservateur déplore que les entraîneurs n’avaient pas de directives à suivre lorsqu’il était derrière le banc.

Il faut s’organiser aussi pour ne pas que l'entraîneur soit laissé à lui-même. À ce moment-là nous autres on gagnait, mais peut-être qu’on faisait des affaires qui n’étaient pas tout le temps correctes, mais on gagnait, donc on ne savait plus si c’était correct ce que j’avais fait. Je regardais le résultat : on a gagné, ça doit être bon , s’est-il rappelé.

Pas une excuse, selon Joël Perreault

Aux yeux de l'ex-attaquant Joël Perreault, le manque d’encadrement évoqué par Richard Martel n'est cependant pas une excuse.

Oui, c'est ce qu'eux autres connaissaient, en même temps je pense qu'un adulte doit être capable de prendre ses propres décisions, puis surtout quand tu t'étais avec des jeunes adultes, des adolescents de 16 et 17 ans, je ne pense pas qu'un homme de 40 ans a besoin d'avoir l'aide de quelqu'un pour lui dire vraiment comment se comporter, c'est mon opinion à moi. Je dirige des jeunes de de 15-16 ans au niveau M18 AAA, puis il y a des choses qui sont claires que pour moi qui se font, il y en a d'autres qui ne se font pas. [...] Moi mon M18 AAA, on joue 42 matchs par années, on en a gagné 35 puis je n'ai jamais intimidé personne , a commenté l'ancien joueur.

Joël Perreault indique que Richard Martel n’était pas le seul à employer ces méthodes décriées. Il croit par contre qu’avec son poste de député son ancien entraîneur peut contribuer à changer les choses.

C’est aussi ce que croit Richard Martel.

Je crois que je suis une personne importante qui peut forcer ce changement-là parce que j’ai connu les années 90, les années 2000, les années 2010, après ça je suis allé en Europe. Quand j’ai eu ma sanction en Europe, ç’a été fini pour moi dans le sens que je ne pouvais pas faire ça, ce n’était pas accepté. Ça m’a fait réfléchir. Après ça je suis revenu dans une ligue qui était autre que le junior majeur. Je n’étais plus le même entraîneur, j’étais complètement différent parce que j’avais réfléchi à mon affaire parce que j’avais eu une sanction pour ça , a-t-il poursuivi.

Il demande d’ailleurs aux ligues et à la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) de sévir si des comportements inappropriés sont constatés. Selon lui, ces sanctions aident les entraîneurs à s'amender, comme il dit l'avoir fait lui-même.

Il n'a pas été possible d'obtenir une réaction de la part de la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge.

Record de matchs dans la LHJMQ

Avec un total de 18 saisons, Martel détient le record du plus grand nombre de parties dirigées dans l’histoire de la LHJMQ. Il n’a cependant jamais remporté de championnat dans le circuit. Il a été congédié par Chicoutimi en 2011. Il a ensuite dirigé en France avec Grenoble où il a finalement été relevé de ses fonctions lors des séries éliminatoires après avoir ordonné à un de ses joueurs de s’en prendre au gardien adverse avec 30 secondes à faire dans un match. Il avait ensuite été suspendu. Richard Martel a également dirigé les Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) en 2016-2017. Il y a remporté son seul titre en carrière.

Richard Martel a été champion avec les Marquis de Jonquière en 2017. Photo : Courtoisie / Photos André

L’ancien entraîneur a ensuite fait le saut en politique. Il a été élu la première fois en 2018, avant d’être réélu à deux reprises.

Avec les informations de Béatrice Rooney, Simon-Roy Martel et Myriam Gauthier