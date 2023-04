Cinq nominations pour le Théâtre Mic-Mac au Gala des Arlequins

La pièce de Simon Boulerice, mise en scène par Gervais Arcand, a été nommée dans les catégories Meilleure production comédie/dramatique, Meilleure mise en scène (Gervais Arcand, assisté de Stéphane Doré), deux fois pour Meilleure comédienne avec Céline Gagnon et Mélanie Tremblay et Meilleure scénographie, signée Christian Roberge et Marie-Michelle Bergeron.

Le gala des Arlequins de la Fédération québécoise du théâtre amateur aura lieu le 10 juin prochain à Sherbrooke. Émilie Couture, responsable des communications, a bon espoir que la troupe remporte des prix.

Sur toutes les candidatures, honnêtement, on est vraiment confiant, on a un beau un beau produit qu'on a livré. On était vraiment fiers, donc on est quand même très confiants de gagner, c'est certain. C'est toujours un peu une surprise. On ne connaît pas toutes les productions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a pas vu nécessairement le travail de toutes les autres troupes , a indiqué Émilie Couture.