Une première compétition de slopestyle pour l’Association de snowboard régionale samedi

L’Association de snowboard régionale (ASR) organisera samedi au centre de ski Le Valinouët sa première compétition de slopestyle. L’événement présentera une cinquantaine d’athlètes provenant de la région âgés de sept ans et plus.

Pour les organisateurs, l’objectif est de créer un précédent qui permettra de jeter les bases d’un éventuel circuit régional de compétitions qui devrait prendre forme au cours des prochaines années. Pour cette édition, les juges présents ne seront pas accrédités par Snowboard Québec et la compétition n’est réservée qu’aux planchistes.

Le but, c’est de devenir une courroie de transmission entre l’association québécoise et la région et donner les outils nécessaires aux stations de ski pour organiser ce type d’événement. Souvent les centres dans la région n’ont pas les moyens d’organiser de tels projets. Avec l’association, nous sommes capables d’aller chercher des partenaires et de fédérer nos juges , explique l’administrateur de l’ ASR , Claude David Gaudreault.

Il ajoute que cela permettrait également de développer les talents régionaux en servant de levier vers les autres circuits du Québec.

L’année prochaine, nous aimerions être dans le calendrier de Snowboard Québec pour avoir des juges accrédités. Cela permettrait à ceux et celles qui veulent cumuler des points dans le circuit de Snowboard Québec de passer par notre événement , indique-t-il.

Un planchiste lors d'une épreuve de slopestyle. Photo : Radio-Canada / James Young

Qu’est-ce que le slopestyle ? Le slopestyle est une discipline olympique et présente aux X Games. Cela consiste à un parcours en descente qu’un planchiste ou un skieur doit compléter en présentant des figures acrobatiques. Le parcours peut inclure des sauts, des rampes et des rails.

Les prix sont variés pour les compétiteurs, alors que le grand gagnant de la compétition ouverte remportera 500 $ en argent. Les vainqueurs des autres catégories pourront mettre la main sur des cartes-cadeaux pour des magasins spécialisés en sport d’hiver de la région. Le public pourra assister gratuitement à l'événement.

Une saison qui se prolonge au Valinouët

La saison pourrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'avril. Photo : Titouan Bussières

Les dernières précipitations de neige rendent possible le prolongement de la saison au Valinouët. Ses administrateurs prévoient fermer le site pour le 30 avril.

C’est une année surprenante en termes de précipitations de neige. Il y a trois semaines, on ne pouvait pas dire que c’était une année record, ce n’était pas mauvais, mais ce n’était pas ce à quoi nous étions habitués. Finalement, ça se finit en lion et depuis trois semaines, les précipitations de neige sont récurrentes. Ça nous permet de conserver l’achalandage et il y a beaucoup de gens de l’extérieur qui viennent au Saguenay parce qu’on a encore de la très belle neige , précise le directeur du marketing au centre de ski Le Valinouët, Stéphane Leblond.

Rappelons qu’au début décembre, Le Valinouët ainsi que d’autres centres de ski de la région avaient ouvert partiellement à cause du manque de neige et des températures douces.

Le directeur explique que des travaux d’aménagements du parc à neige ont eu lieu vendredi en vue de la compétition de slopestyle.