La Distillerie du St. Laurent dénonce la gestion de l’offre de la SAQ

Joël Pelletier, copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent, explique qu’à la sortie de son premier gin, en 2015, l’entreprise devait passer par un appel d’offres pour que son produit soit disponible dans une succursale de la SAQ . Ce n’est toutefois plus le cas aujourd’hui, alors que le nombre de distilleries est beaucoup plus important.

Actuellement, tous les spiritueux sont acceptés par la SAQ , mentionne M. Pelletier.

Joël Pelletier, copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il est d’avis que la société d'État n’effectue pas d’analyse commerciale. Puisqu’il y a plus de produits sur les tablettes de la SAQ , les distilleries sont portées à produire davantage et plus rapidement afin de se démarquer. Ce serait entre autres pour cette raison que deux distilleries sur trois sont déficitaires au Québec.

Le copropriétaire de la Distillerie Mitis, David Soucy, abonde dans le même sens. Son gin Mugo est classé parmi les 15 meilleurs gins de spécialités d'après les statistiques de la SAQ . Mais trop souvent, il est introuvable sur les tablettes, selon le principal intéressé.

David Soucy, copropriétaire de la Distillerie Mitis (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

M. Soucy estime que les distilleries prennent un nouveau virage, ce qui expliquerait le nombre important de gins québécois dans les succursales.

En l'aromatisant avec des essences, sa production est devenue plus simple et moins coûteuse, selon lui.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, avait déjà présenté les revendications des distilleries au ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en 2021.

Le ministre de l'Économie Pierre Fitzgibbon et le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie / Pascal Bérubé

Il demande maintenant au ministre des Finances, qui ultimement est le responsable de la réglementation sur ces enjeux, de rapidement prendre les mesures nécessaires pour soutenir cette industrie .

M. Bérubé estime que la situation entourant la Distillerie du St. Laurent, qui s'est placée à l'abri de ses créanciers en mars, aurait pu être évitée si Québec avait agi plus tôt.

« On va relancer le dossier. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

De son côté, le cabinet du ministre des Finances, Éric Girard, indique par courriel que « le marché se consolide depuis plusieurs années et on constate qu'il y a de plus en plus de joueurs qui se lancent dans la production d'alcool en toute connaissance des règles de l'écosystème du marché au Québec et de sa saturation. […] La Société d'État est ouverte à améliorer ses pratiques et collabore toujours avec l'industrie ».