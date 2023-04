Beaucoup d’espoir pour la prochaine saison des croisières au Québec

On s’attend à au-delà de 300 escales pour l’ensemble des 9 escales du Saint-Laurent. C’est pratiquement les mêmes chiffres qu’on avait en 2019 , affirme le directeur général de l’ ACSL , René Trépanier.

L’association, qui regroupe les escales de Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine, constate que le contexte économique inflationniste ne semble pas freiner les ardeurs des touristes.

« On sent que les gens ont besoin de voyager. » — Une citation de René Trépanier, directeur général de l’Association des croisières du Saint-Laurent

Selon lui, les destinations québécoises ont aussi la côte actuellement. Il y a un virage vert, de développement durable qui s’exerce dans notre industrie. Les clients veulent des destinations comme le Québec où on prend soin de notre environnement, de notre plan d’eau, où on vend des produits d’ici , explique-t-il.

Des dizaines de milliers de croisiéristes ont foulé le sol du Vieux-Québec avant la pandémie. (Photo prise en 2017) Photo : Radio-Canada / Martine Côté

L’Association travaille d’ailleurs à permettre des branchements électriques à quai, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires. Montréal dispose déjà de ces installations.

Une année charnière

Si la saison 2022 a marqué la reprise des opérations après une pause de deux ans, l’année 2023 témoignera bel et bien de la relance post-pandémie, selon le directeur. On est vraiment très content parce qu’on a vraiment beaucoup souffert sur le plan économique. On a perdu des gens, réembauché, reformé, mais avec ce qui s'en vient, le secteur se sent beaucoup plus confiant , avoue M. Trépanier.

Cette photo a été prise à La Baie. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Selon les réservations déjà enregistrées, plus de 460 000 passagers sont attendus dans les 9 ports d’escale québécois, alors qu’ils étaient 266 601 en 2022.

Les couleurs d'automne de la baie de Gaspé attirent la clientèle des croisières. (Photo prise en 2022) Photo : gracieuseté Charles Bilodeau

Une question demeure toutefois, à savoir si les bateaux seront remplis à leur pleine capacité cet été. L’année dernière, les navires étaient occupés entre 60 et 70 % selon l’ ACSL .

La prochaine saison des croisières internationales sera d’ailleurs la plus longue jamais enregistrée au Québec, avec un premier départ prévu le 23 avril aux Îles-de-la-Madeleine et un dernier arrêt planifié le 5 novembre, à Québec.