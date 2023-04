Une émission de la BBC soulève le manque de transports collectifs en Colombie-Britannique

Race Across the World, qui a lancé sa troisième saison le mois dernier dans la province, demande à cinq équipes en compétition de rejoindre le plus vite possible Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans le premier épisode, des concurrents sont lâchés dans le parc Stanley de Vancouver avec pour mission de se rendre à Tlell, un village dans l’archipel de Haida Gwaii dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Il ne peuvent pas prendre l’avion, louer une voiture ou se servir d’un téléphone, alors que la distance est d'environ 800 km à vol d'oiseau.

Une des équipes apprend qu’il faut d’abord se rendre à Whistler avant d'atteindre Tlell, mais elle apprend vite qu’il n’existe aucun transport collectif pour avancer vers le nord à partir de Whistler.

Une autre équipe sur l’île de Vancouver constate qu’il faut débourser 500 $ pour faire 230 km entre Campbell River et Port Hardy, à la pointe nord de l’île.

Avec si peu de transports en commun, les Canadiens ont appris à embrasser l’autopartage , explique le narrateur de l’émission tout en montrant une des équipes faisant de l’auto-stop.

L’absence d’autocars pouvant relier une communauté à une autre semble exaspérer de nombreux compétiteurs qui sont habitués à des transports collectifs plus efficaces et plus nombreux en Europe.

Leur point de vue est notamment partagé par la chef du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, qui habite dans la vallée de Cowichan, sur l’île de Vancouver : Auparavant, nous avions beaucoup plus de transports collectifs pour desservir les petites communautés.

Le premier ministre de la province, David Eby, a déclaré le mois dernier que le départ des autobus Greyhound de la province cinq ans auparavant n’a pas réduit le nombre de transports collectifs régionaux.

D'après les informations de Justin McElroy