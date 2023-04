Deux Manitobains sauvent un veau de la neige printanière dans une vidéo virale

L'un des deux sauveteurs, Ryan Steele, se rendait au travail à Neepawa, mercredi, quand il a remarqué un veau coincé dans un fossé, près de l'autoroute.

Le cofondateur du Wild Willow Ranch and Rescue à Gladstone a tout de suite reconnu les signes d'un animal en détresse. Voir un petit veau ou n'importe quel animal en détresse, ma conscience ne m'aurait pas permis de le laisser là. Il fallait l'aider , raconte-t-il.

Selon Ryan Steele, le veau était effrayé, épuisé et couvert de neige quand il l'a tiré du fossé. Il s'est rapidement décidé à ramener le veau nouveau-né à sa mère, pour qu'elle puisse le nourrir.

Les deux sauveteurs ont retrouvé le propriétaire du veau, qui était étonné que l'animal ait survécu. Il n'a pas compris comment le veau s'est échappé parce qu'il était dans un enclos fermé.

Lors de l'opération, après avoir installé le veau sur le siège arrière de son véhicule, Ryan Steele a filmé l'animal couvert de neige, avant de le publier sur Facebook et TikTok. Les gens nous remerciaient. C'est devenu viral assez rapidement , se souvient-il.

« Je sais à quel point ces petits sont importants pour les éleveurs, donc ça me fait toujours plaisir d'aider. » — Une citation de Ryan Steele

Selon Ryan Steele, le sauvetage s'est déroulé sans problème, malgré les conditions routières difficiles. Nous avons sauvé un petit animal en détresse et nous sommes arrivés au travail à l'heure.

Aujourd'hui, Buttercup se porte très bien, selon une publication du Wild Willow Ranch and Rescue. C'est une Holstein de plus de 900 kg et elle se prend pour un chiot!

Avec les informations de Riley Laychuk et de Marjorie Dowhos