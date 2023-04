Des températures changeantes qui n’aident pas les cabanes à sucre

Ce n’est pas l’idéal c’est sûr, mais d’une année à l’autre, on ne peut pas vraiment savoir quand le printemps pointe le bout de son nez et comment on va gérer la saison des sucres. Ça peut se faire en une, deux ou trois sessions , mentionne Anthony Sulmon, propriétaire de la cabane à sucre Les Vénérables de Laniel, au Témiscamingue.

« Avec les températures qu’on a eues au mois de mars, les sucres sont déjà deux semaines en retard en partant cette année. » — Une citation de Anthony Sulmon, acériculteur

La température idéale pour nous, acériculteurs, c’est -7 la nuit et +7 le jour, à un degré près. Quand ça ne gèle pas la nuit, ça va couler durant deux ou trois jours et il va ensuite y avoir un gros ralentissement, parce que c’est le fait que ça gèle la nuit que les arbres sont plus productifs dans la journée. Donc, lorsque je vois des températures qui se tiennent au-dessus de 0 degré la nuit, c’est quand même catastrophique dans notre industrie, surtout que la saison dure environ trois semaines. Être dans le moment crucial et ne pas avoir des températures propices, ce n’est pas bon , signale M. Sulmon.

La saison 2023 s'annonce donc très courte pour le sirop d’érable. Je ne dis pas que ça va finir cette semaine, parce que je suis assuré qu’il va y avoir encore certains gels d’ici la fin de la saison, mais ce ne sera pas la saison qu’on a connue l’année dernière, une année record à travers le Québec, indique Anthony Sulmon. C’est sûr que ça met un petit baume sur la blessure de cette année, le fait que l’année dernière, 90 % des érablières au Québec ont produit presque le double de leur production annuelle. Il nous reste donc un petit peu de réserves de notre sirop de l’an dernier, mais cette année, ce n’est pas une saison record , fait-il remarquer.

Se reprendre après la pandémie

Récolte record ou non, la cabane à sucre Les Vénérables est très occupée par les temps qui courent.

Dans notre industrie, on fonctionne environ de six semaines à deux mois par année. La saison des sucres, pour ce qui est des érables qui coulent, ça peut varier entre une et cinq semaines, selon la température. C’est sûr que nous, tous les week-ends, à partir de la mi-mars jusqu’à la première fin de semaine de mai, on est assez occupés au niveau de la restauration , souligne Anthony Sulmon.

Les gens peuvent réserver et venir manger à la cabane à sucre. Étant donné la courte période, nous, c’est super achalandé, et c’est ce qu’on a besoin. Les dernières années, avec la Covid, ont été difficiles et on essaie de se reprendre , ajoute-t-il.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 justement, c’est la deuxième saison où les érablières peuvent ouvrir plus librement, fait observer M. Sulmon. Les deux années précédentes (2020 et 2021), c’était complètement fermé, ordonnance de notre cher gouvernement , rappelle-t-il.

De pouvoir recevoir les gens, ils sont contents de se rassembler, de venir manger à la cabane à sucre, c’est un service qu’ils n’avaient pas depuis quelques années en Abitibi-Témiscamingue, raconte-t-il. De ne pas avoir à descendre du côté de Mont-Laurier, ça leur fait moins de route et ils encouragent une entreprise régionale. Ça nous permet aussi de nous faire connaître et de se développer pour la saison des marchés publics qui suit la saison des sucres , fait valoir Anthony Sulmon.

- Avec les informations de Jean-Michel Cotnoir