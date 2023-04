Les pannes de courant touchent toujours 458 000 abonnés d’Hydro-Québec

Nous avons comme objectif chez Hydro-Québec que ce soir, à peu près 80 % des résidences vont être rebranchées, et d'ici demain soir (samedi), 95 % , a déclaré le premier ministre François Legault en mêlée de presse vendredi après-midi à Les Coteaux, au lendemain du décès d'un résident causé par la chute d'une branche dans la municipalité.

Un second décès a été constaté vendredi. Il s'agit d'un homme de 75 ans qui a été retrouvé inconscient dans sa résidence de Saint-Joseph-Du-Lac. Il y avait une génératrice qui fonctionnait dans le garage , a indiqué Jean-Philippe Labbé, inspecteur aux enquêtes à la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes.

Les pompiers ont évalué qu'il y avait vingt fois plus de dioxyde de carbone dans l'air que la norme, a-t-il précisé. Le décès de l'homme a été constaté à l'hôpital de Saint-Eustache.

Ces nouveaux objectifs veulent ainsi dire que sur 1,1 million de foyers qui étaient plongés dans le noir au plus fort de la crise, environ 220 000 foyers n'auraient pas encore l'électricité samedi, puis 55 000 de dimanche à lundi.

C'est ce qu'ont laissé entendre les responsables d'Hydro-Québec depuis le Centre de contrôle du réseau d'Hydro-Québec de Montréal, vendredi en fin de matinée.

Un nombre très restreint de nouvelles pannes pourraient potentiellement survenir, car les vents allant jusqu'à 75 km/h prévus vendredi risquaient en effet de porter le coup de grâce à certaines branches déjà affaiblies par le verglas, a expliqué Régis Tellier, le vice-président opérations et maintenance de la société d'État, lors d'une conférence de presse à Montréal en fin de matinée.

Aussi, le nombre de pannes pourrait quand même augmenter au fur et à mesure qu'on découvre de nouveaux problèmes sur le réseau. Quand on ramène certaines pannes sur des tronçons principaux, ça donne de la visibilité à d'autres pannes qui étaient déjà là, mais qu'on ne voyait pas sur des tronçons plus secondaires , a-t-il dit. Depuis hier (jeudi), c'est à peu près 1400 pannes qui se sont rajoutées de cette manière.

Après avoir été suspendus pour la nuit, les efforts de rebranchement ont repris tôt vendredi matin pour une autre journée de 16 heures. Selon Hydro-Québec, 1350 personnes sont sur le terrain afin de poursuivre le travail.

Nous sommes très satisfaits de la gestion de la crise par Hydro-Québec , a soutenu le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, lors de la conférence de presse à Montréal.

En entrevue avec La Presse canadienne, Francis Labbé, un porte-parole chez Hydro-Québec, a invité les résidents des secteurs touchés par les pannes et les bris à vérifier l'état du mât qui longe l'extérieur de leur résidence et permet d'être raccordé au réseau d'Hydro-Québec.

Si le mât est endommagé, la correction doit être faite par un maître-électricien avant que nos services soient rétablis. C'est très important que les gens s'assurent que leur mât est en bon état et n'est pas endommagé pour qu'on puisse ramener le courant , a expliqué M. Labbé.

Le ministre québécois de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, s'est rendu à Laval, en après-midi, pour rencontrer les Lavallois touchés en compagnie du ministre responsable de la région Christopher Skeete et du maire Stéphane Boyer.

Sur Twitter, cependant, des internautes ont commencé à s'impatienter, interpellant la société d'État pour connaître le moment où ils seront rebranchés. Connus pour leurs formules parfois amusantes, les modérateurs du compte d'Hydro-Québec ont adopté un ton plus solennel dans les circonstances.

Nous sommes désolés si vous êtes toujours en panne. Nous n'oublions personne et l'ampleur de la tâche est présentement considérable. Nous mobilisons toutes les ressources disponibles et nécessaires au rétablissement du service , a assuré la société d'État.

Dégâts importants

Le premier ministre François Legault a appelé les Québécois à la prudence et à la solidarité. Photo : Radio-Canada

Les dommages de la tempête de verglas de mercredi sont concentrés à Montréal, ainsi qu'en Outaouais, en Mauricie, à Laval et dans les Laurentides. À Montréal, 264 837 abonnés étaient toujours privés de courant vendredi en milieu d'après-midi. Ils étaient 64 221 dans la même situation en Montérégie, 53 572 à Laval, 25 759 dans les Laurentides et 40 913 en Outaouais.

Un nombre important de branches - et même des arbres complets - sont tombées sous le poids de la pluie verglaçante à de nombreux endroits. Jeudi, un homme dans la soixantaine est d'ailleurs décédé en Montérégie lorsqu'il s'est retrouvé prisonnier sous une grosse branche sur son terrain.

Le ministre Fitzgibbon a appelé à la prudence, rappelant que certaines branches peuvent encore tomber et que les fils brisés peuvent causer des électrocutions. On n'a pas à émonder nous-mêmes , a-t-il dit, ajoutant que les barbecues sont mieux en dehors qu'en dedans . L'utilisation d'un appareil comme un barbecue dans un espace fermé peut causer une intoxication au monoxyde de carbone, ce gaz inodore et souvent mortel.

Lors d'une conférence de presse jeudi, M. Legault avait indiqué que la situation n'était pas assez grave pour décréter l'état d'urgence ou réclamer l'aide de l'armée.

C'est une urgence, on s'en occupe , a expliqué le premier ministre depuis le centre de contrôle du réseau d'Hydro-Québec, à Montréal.

Étant donné que c'est concentré dans le Grand Montréal et en Outaouais, on est même capables de demander à des équipes des autres régions de venir nous aider , a-t-il ajouté.

Il n'est donc pas question pour l'instant d'avoir recours à l'aide des militaires. Plus tôt jeudi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, sur le terrain à Montréal, avait indiqué que l'armée serait disponible au besoin.

La Ville de Châteauguay, en Montérégie, a cependant déployé des mesures d'urgence pour venir en aide à ses résidents sinistrés, puisque ses citoyens étaient privés d'électricité par milliers et que des centaines de résidences étaient aux prises avec des refoulements d'égout.

Vendredi matin, la municipalité a indiqué par voie de communiqué que seulement 3150 foyers étaient encore privés d'électricité, par rapport aux 16 000 de jeudi. Le niveau de la rivière est stable , a-t-elle annoncé. À 14 h 30, le site d'Hydro-Québec indiquait qu'il y avait 1230 clients privés d'électricité dans la municipalité.

À Montréal et ailleurs, des centres d'hébergement d'urgence temporaires ont été ouverts dans la nuit de jeudi à vendredi pour permettre à la population privée d'électricité de se réchauffer en attendant le rétablissement de la situation.

Un réseau à renforcer

Interrogé sur l'importance de rendre le réseau électrique plus résilient, le premier ministre Legault a souligné la difficulté d'enfouir toutes les lignes du Québec, ce qui coûterait, selon lui, 100 milliards $ .

Il a toutefois convenu que certaines améliorations seraient nécessaires, surtout avec l'accroissement de la fréquence des événements météorologiques extrêmes à cause de la crise climatique. Par exemple, à des endroits où c'est plus à risque, on pourrait enfouir .

Il y a aussi une nouvelle technique où on installe des fils au-dessus des fils, et quand les branches tombent, elles frappent ces fils-là plutôt que les fils où il y a de l'électricité .

Le ministre Fitzgibbon a tenu à souligner que, contrairement à la crise du verglas de 1998, le réseau stratégique d'Hydro-Québec n'a pas été affecté, alors que les pannes touchent uniquement le système de distribution : la sécurité énergétique n'est pas en cause.