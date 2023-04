Chien abandonné : son maître laisse une note triste

L'organisme de défense des animaux Toronto Humane Society recherche le propriétaire d’un chien abandonné en début de semaine dans un parc de la Ville-Reine, « afin de lui offrir différentes options et l'occasion de trouver du soutien ».

Le chien, nommé Max, a été retrouvé lundi dernier au parc Primrose Avenue, près de la route Davenport et de l'avenue Lansdowne, avec une note de son maître.

Celui-ci explique sur une feuille de papier qu’il a perdu son emploi et son appartement, et qu’il n'a plus les moyens de prendre soin de son animal de compagnie.

L'animal qui aura quatre ans en juin est « très intelligent » et « bon avec les enfants », selon la note laissée par son maître. Photo : Toronto Humane Society

La note ajoute que l'animal est âgé de quatre ans, qu’il est très intelligent et qu’il est bon avec les enfants .

Le chien, qui a été trouvé par un passant, a ensuite été emmené à la Humane Society.

Un problème plus vaste

Son directeur, Phil Nichols, affirme que cette histoire illustre un problème plus vaste auquel sont confrontés de nombreux propriétaires d'animaux en ce moment .

Selon M. Nichols, l'instabilité liée au logement et la violence conjugale sont les deux raisons principales qui incitent les propriétaires d'animaux domestiques à solliciter l'aide de l'organisme.

Humane Society a créé en 2020 un programme d’hébergement d’urgence pour les animaux de compagnie dont les propriétaires font face à des circonstances difficiles .

« Beaucoup de personnes se trouvent aujourd'hui dans une situation difficile et nous voulons que ce programme leur offre des options pour préserver le lien entre l'animal et son maître. » — Une citation de Phil Nichols

Parfois, les gens sont malades et hospitalisés pour une courte période, et ils ont besoin de cette aide temporaire , ajoute le directeur de l'organisme qui précise que les animaux recueillis sont placés dans des familles d’accueil pour une durée maximale d'un an.

Actuellement, une centaine d'animaux font partie du programme, mais la demande pour ce service d’urgence ne fait qu’augmenter , constate Phil Nichols.

Avec les informations d'Andréane Williams