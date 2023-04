Une seconde vie pour le Motel Restigouche de Matapédia

Stéphane Therrien et Stéphane Tremblay sont les nouveaux propriétaires du complexe qui comprend la Pourvoirie Restigouche, le Camping Matapédia, un restaurant-bar et le motel.

On est tombés en amour avec l’annonce la première fois qu’on a vu le site à vendre , se remémore le copropriétaire Stéphane Therrien. Une fois sur place, l’attrait se confirme. Le duo d’entrepreneurs, qui cumule de l'expérience dans la gestion touristique, souhaite relancer le complexe hôtelier.

Deux investisseurs des Laurentides viennent d'acquérir le Motel Restigouche de Matapédia. Photo : Radio-Canada

Diversifier l’offre d’hébergement à Matapédia

Les nouveaux propriétaires souhaitent diversifier l’offre d'hébergement du motel. Au terme des rénovations projetées, le complexe hôtelier disposera de 15 logements dédiés à la location journalière pour les touristes sur les 35 unités disponibles.

L’autre moitié de la bâtisse sera convertie en logement abordable pour les gens locaux ou des chambres pour les travailleurs , détaille Stéphane Therrien. Treize logements seront disponibles à la location annuelle, sept autres seront réservés à la location hebdomadaire pour les travailleurs de passage dans la région.

« C’est un projet hybride qui permettra d’être en opération toute l’année. » — Une citation de Stéphane Therrien, copropriétaire du Motel Restigouche

Les logements devraient être prêts à accueillir leurs premiers locataires en janvier 2024. Les 15 chambres touristiques, elles, devraient être disponibles au cours de l'hiver.

L'investissement est estimé entre 200 et 400 000 $, selon les investisseurs.

Une deuxième phase de rénovations est prévue à l'automne 2024. Elle comprend la remise aux normes du restaurant et du bar. Selon l'estimation préliminaire, les coûts pourraient s'élever jusqu'à 800 000 $.

La continuité du camping et de la pourvoirie

Le site accueille, chaque été, des amateurs de pêche au saumon et de chasse à l'ours en provenance de l'Islande, d'Espagne et de la France. L'entreprise soutient qu'elle va maintenir les efforts pour continuer d'attirer la clientèle établie au camping et à la pourvoirie.

Pour l'heure, les nouveaux propriétaires estiment que le terrain de camping ne nécessite aucun investissement.

Une excellente nouvelle pour Matapédia

La Municipalité de Matapédia accueille la nouvelle avec enthousiasme. D'après la mairesse, Nicole Lagacé, l'offre des nouveaux acheteurs répond à plusieurs besoins dans la région.

À commencer par les logements locatifs. On a un CLSC , un CHSLD et le CISSS travaille très fort pour faire venir des travailleurs de l’extérieur, il faut loger ce monde-là , considère l'élue.

« Le retour du motel va bonifier la région au niveau touristique. C’était un besoin qui va être comblé. » — Une citation de Nicole Lagacé, mairesse de Matapédia

De plus, la mairesse considère que la réouverture du motel complète la stratégie touristique mise en place par la Corporation de développement économique Matapédia-Les Plateaux. C’est un travail que l'on mène déjà, mais il nous manquait des intervenants privés dans l'hébergement touristique , confirme-t-elle.

Nicole Lagacé, mairesse de Matapédia, se réjouit de la réouverture du motel d'ici juin 2024. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La mairesse de Matapédia salue l'investissement de M. Tremblay et M. Therrien qui réhabilite du même coup le Motel Restigouche, une institution dans la région. Cet hôtel-là a fait la notoriété de notre village pendant nombre d’années , contextualise Nicole Lagacé.

C'est la famille Dubé qui en était propriétaire depuis 1906. Le bâtiment actuel a été construit en 1972 et comporte une partie datant de 1937.

Le Motel Restigouche a été bâti au début des années 1900. (Photo d'archives) Photo : BANQ

Le Motel Restigouche a déjà embauché par le passé plus de 80 personnes. Son dernier propriétaire, Pete Dubé, avait mis un terme à l'offre d'hébergement du motel en 2016.

Avec les informations de Véronique St-Onge et Marguerite Morin