Richard Séguin, Émile Bilodeau et Roxane Bruneau au festival Innu Nikamu

Le festival Innu Nikamu, qui se déroulera du 1 er au 6 août à Mani-utenam, a dévoilé jeudi la plus importante programmation de son histoire. Une quarantaine d'artistes y prendront part, dont Florent Vollant, Richard Séguin et Émile Bilodeau.

Les organisateurs ont notamment réussi à confirmer la venue du groupe Gipsy Kings.

C’est un honneur de rendre hommage à l’ancien directeur général, Réginald Vollant. Recevoir les Gipsy Kings à Mani-utenam, c’est un des rêves qu’il chérissait précieusement , affirme le coordonnateur du festival Innu Nikamu, Normand Jr. Thirnish.

Le coordonnateur du festival Innu Nikamu, Normand Jr. Thirnish (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

D’autres grands noms de la musique se produiront lors de ce 39e festival, notamment Roxane Bruneau, Natasha Kanapé Fontaine et Loud.

Le festival se déroulera comme à l’habitude sur le site de l'ancien pensionnat Notre-Dame. Pour Normand Jr. Thirnish, cet emplacement revêt une importance particulière.

En prenant en considération l’emplacement, on veut mettre l’accent sur les enfants. Je veux maximiser l’émerveillement des enfants, sans oublier évidemment les adultes , soutient-il.

Il ajoute que les jeux gonflables, les structures d’amusement, les amuseurs publics et les concours seront de retour pour faire du festival une grande fête familiale .

L'an dernier, de nombreuses familles se sont rendues sur place afin de profiter des jeux gonflables. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

D’autres traditions seront également maintenues, par exemple le dimanche Makusham, lors duquel des mets traditionnels sont servis aux festivaliers. Au menu : caribou, saumon fumé, castor, outarde et perdrix. Normand Jr. Thirnish promet également aux spectateurs les plus gros feux d’artifice de l'histoire du festival.

Préparer le terrain

Le comité organisateur se prépare à frapper un grand coup à l'occasion du 40e anniversaire du festival, l'an prochain. Il souhaitait toutefois préparer le terrain en attirant de grands noms de la musique dès cet été.

La programmation complète du 39e festival Innu Nikamu. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté du Festival Innu Nikamu

On veut donner un avant-goût aux gens. On ne voulait pas attendre une date d'anniversaire pour mettre le paquet. Par contre, le 40e va être assurément encore plus gros , affirme Normand Jr. Thirnish.

« On veut explorer le potentiel du festival pour voir jusqu’où on peut aller. On est en mode exploration. » — Une citation de Normand Jr. Thirnish, coordonnateur du festival Innu Nikamu

Les organisateurs voulaient que les Nord-Côtiers éprouvent un sentiment de fierté en voyant la programmation.

On n’est pas à Montréal ou en banlieue de la métropole, mais les Gipsy Kings, Roxane Bruneau, Émile Bilodeau et tous les autres vont venir performer presque dans la cour arrière de nos maisons. Ça rend ça encore plus spécial , souligne-t-il.

La vente des billets aura lieu au cours des prochaines semaines.