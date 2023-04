Des citoyens se mobilisent pour faire analyser la neige près de la Fonderie Horne

Plus d’une trentaine de citoyens se sont regroupés vendredi matin afin de procéder à un échantillonnage rigoureux de neige aux quatre coins du périmètre urbain de Rouyn-Noranda.

L’objectif de l’initiative est de soumettre les prélèvements à un laboratoire agréé, dans le but de connaître la composition détaillée de la neige. Un protocole précis a été mis en place par le toxicologue et activiste Daniel Green.

Des gants de latex, des chaudières et des pelles neuves ont été distribués aux participants afin d’assurer la fiabilité des résultats d’analyse. Des équipes sont ensuite formées et sont réparties dans une vingtaine de sites d’échantillonnage déterminés au préalable par Daniel Green.

Un plan détaillé des sites d'échantillonnage a été élaboré plusieurs jours avant la cueillette de neige. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Une colonne de neige d’une dimension précise, visant à récolter approximativement quatre litres une fois la neige fondue, est ensuite placée dans une chaudière. Les coordonnées géographiques et les conditions météorologiques du site d’échantillonnage sont également notées dans un formulaire.

Le militant Guy Leclerc a participé à la collecte d'échantillons. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Plus de transparence demandée

Le collectif Mères au front Rouyn-Noranda dit avoir décidé de mettre sur pied l'initiative en raison du suivi qu'il juge insuffisant du ministère de l'Environnement dans le dossier des émissions polluantes de la fonderie.

Nos élus nous ont promis de la transparence, mais on n’a pas l’impression que c’est le cas. Donc, dans l’optique de prendre en charge la situation, on a décidé d’aller chercher nos propres données , indique la porte-parole Émilie Robert.

À gauche, Gabrielle Bruneau, et à droite, Émilie Robert. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Selon le collectif, il n’est pas non plus normal que des groupes de citoyens doivent prendre en charge de telles démarches, comme l’affirme Gabrielle Bruneau, également impliquée auprès de Mères au front.

On se sent abandonnées. Le gouvernement ne prend pas ses responsabilités dans ce dossier-là et il y a plusieurs questions qui sont toujours sans réponses , lance-t-elle.

De la poussière qui inquiète toujours

Le 7 mars dernier, de la poussière de concentré de cuivre entreposée à l’extérieur de la Fonderie Horne s’est répandue sur plusieurs kilomètres. Des avis de non-conformité aux normes environnementales ont été transmis à l’entreprise en lien avec cet incident.

En revanche, même si plusieurs prélèvements ont été effectués par le ministère de l’Environnement, les résultats détaillés des analyses n’ont toujours pas été rendus publics.

Je pense qu’on a le droit à ces informations-là. Entre-temps, nous, on s’est dit qu’on allait le faire et qu’on allait prendre des actions. Oui, c’est du temps, mais ça n’a pas été très difficile de trouver des bénévoles. La mobilisation citoyenne est là , affirme Nicole Desgagnés, membre du comité citoyen Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET).

Lors de l’exercice de vendredi matin, des strates de poussière noire étaient d’ailleurs bien visibles au parc Trémoy, à proximité de la Fonderie Horne.

Le parc Trémoy se situe à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau de la Fonderie Horne. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Maintenant, le regroupement de citoyens espère pouvoir récolter les fonds nécessaires afin de faire analyser les échantillons en laboratoire. Une démarche qui pourrait être répétée l’an prochain, selon les participants.