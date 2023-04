La hausse des températures augmente le risque d’avalanches dans les Rocheuses

Ceci est notamment le cas dans le secteur de Kananaskis à l’ouest de Calgary, explique Michael Olsthoorn, du service de sauvetage en montagne Kananaskis.

Selon lui, la fragilité du manteau neigeux à l'étage alpin combiné à des températures plus chaudes peut s'avérer dangereuse : On a désormais plus qu’une couche fragile. Je ne serais pas surpris de voir de grosses avalanches ce week-end.

Il précise que le manteau neigeux de Banff est plus varié que dans la région de Kananaskis, soit plus épais, dans certains secteurs et plus fragiles dans d’autres.

Quiconque part faire de la raquette, du ski ou de la motoneige devrait faire très attention à ce qui se trouve au-dessus lors de ces activités , a déclaré Michael Olsthoorn.

Avalanche Canada précise que les risques d’avalanche restent modérés pour la plupart des secteurs du côté ouest des Rocheuses et notamment le sud-est de la Colombie-Britannique.

La prévisionniste d’Avalanche Canada, Ari Hanna, n’écarte pas le risque que des avalanches provoquées par le passage d’humains soient néanmoins possibles. Il est recommandé au public de rester sur les pistes et de ne pas passer trop de temps en montagne à la mi-journée.