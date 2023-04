Les résidents d’Ottawa devraient être rebranchés d’ici samedi

Des milliers de résidents d’Ottawa et de l’est ontarien sont toujours privés d’électricité, plus de deux jours après le début de la tempête de verglas.

Hydro Ottawa continue de rétablir le courant à ses abonnés, mais à 13 h vendredi, il restait encore 12 000 clients à rebrancher, selon la dernière mise à jour du fournisseur.

Nous continuons de considérer cette situation comme un événement de restauration de plusieurs jours qui devrait être terminé d'ici la fin de la journée du samedi 8 avril , indique-t-on sur le site web d’Hydro Ottawa.

Dans l’est ontarien, les travailleurs d’Hydro One sont également à l'œuvre pour rebrancher plus de 50 000 abonnés. On rapporte encore plus de 1200 pannes dans la région.

La majorité des résidents du canton d’Alfred et Plantagenet ont de nouveau accès à l’électricité, selon le maire, Yves Laviolette.

Les équipes d’Hydro One s’affairent toujours à rétablir le service d’hydro dans le secteur de Curran et les concessions de Plantagenet , a-t-il fait savoir par écrit. Le service devrait être rétabli aujourd’hui, d’ici 17 h 30.

Le centre de répit de l'hôtel de ville est fermé depuis midi, vendredi, mais une source d’eau potable demeure accessible à la caserne de pompiers, et ce, jusqu’à midi samedi.

Le maire a également tenu à remercier les travailleurs d’Hydro One, les pompiers, les employés de la voirie et les bénévoles qui prêtent main-forte.

Prudence en forêt

De son côté, le président de l’Association française des propriétaires de boisés privés de l’Est de l'Ontario, Jean Saint-Pierre, est soulagé qu’il n’y ait pas eu de dommages importants sur sa propriété de Limoges, contrairement au derecho de mai dernier.

Heureusement il n’y a pas eu de vents qui auraient pu endommager encore plus les arbres. La température a fait en sorte que ça a fait fondre la glace assez rapidement.

Si comme des milliers d’autres Ontariens, il n’a pas encore retrouvé le courant, M. Saint-Pierre juge être en mesure de bien s’adapter, malgré le lot de défis qu'impose la situation.

Jean Saint-Pierre, président de l’Association française des propriétaires de boisés privés de l’Est de l'Ontario Photo : Radio-Canada

Ce dernier met par ailleurs en garde les randonneurs qui voudraient profiter du beau temps pour s'aventurer en forêt.

Les règles de base quand on se promène en forêt, c’est de s’assurer qu’il n’y a pas de vent. Surtout suite au derecho, suite à des tempêtes comme celle-ci, où il y a beaucoup de branches qui ont été cassées conseille-t-il.

Il explique que des branches d’à peine deux ou trois centimètres de diamètre peuvent blesser quelqu’un, même si elles paraissent inoffensives.

Il y a des branches qui ont été cassées, mais qui sont encore en équilibre dans le haut des arbres. Quand elles tombent de 15, 20 pieds de haut, elles peuvent faire très mal.

Même si cette fois les dommages sont limités, M. Saint-Pierre croit qu’il faudra s’habituer à des tempêtes de plus en plus violentes. On doit agir pour réduire ces incidences-là. Et malheureusement il y a très peu d'actions concrètes , croit-il.

Avec les informations de Rosalie Sinclair