Le juge Thomas se défend contre les allégations de cadeaux et de voyages non déclarés

Clarence Thomas, juge à la Cour suprême des États-Unis, s'est défendu vendredi contre les allégations selon lesquelles il aurait accepté, sans les déclarer, des cadeaux et des voyages somptueux de la part d'un riche donateur conservateur.

Dans un communiqué publié par la Cour suprême, le juge a indiqué qu'il avait suivi les conseils d'autres membres de la Cour et qu'il estimait ne pas être tenu de déclarer ces voyages.

Au début de mon mandat à la Cour [suprême], j'ai demandé conseil à mes collègues et à d'autres membres de l'appareil judiciaire, et on m'a indiqué que ce type d'hospitalité personnelle de la part d'amis proches, qui n'avaient pas d'affaires à traiter devant la Cour, ne devait pas être déclaré , a assuré M. Thomas.

Citant les nouvelles lignes directrices au sujet des déclarations financières obligatoires pour l'ensemble du pouvoir judiciaire fédéral, M. Thomas a ajouté : J'ai bien entendu l'intention de suivre ces lignes directrices à l'avenir.

ProPublica – une rédaction américaine indépendante dédiée au journalisme d'investigation – a rapporté jeudi que ce juge de longue date avait accepté pendant des décennies des voyages de luxe de Harlan Crow, un magnat de l'immobilier et donateur républicain, malgré la loi fédérale exigeant la divulgation de la plupart des cadeaux, ce qui a incité les démocrates du Sénat à demander l'ouverture d'une enquête.

Les juges de la Cour suprême des États-Unis et les juges fédéraux doivent désormais rendre publics davantage de détails sur les voyages gratuits, les repas et autres cadeaux qu'ils reçoivent, en vertu de nouvelles règles adoptées à la demande des législateurs et des défenseurs de la transparence judiciaire.

Les démocrates du Congrès cherchent toutefois à faire adopter une loi qui, selon eux, apporterait encore plus de rigueur aux attentes éthiques du pouvoir judiciaire.

Dans sa déclaration, M. Thomas a indiqué que son épouse, Virginia Ginni Thomas, et lui-même comptaient depuis longtemps Harlan et Kathy Crow parmi leurs amis les plus proches.

En tant qu'amis, nous nous sommes joints à eux pour un certain nombre de voyages en famille depuis plus d'un quart de siècle que nous les connaissons , a déclaré M. Thomas.

En réponse à ProPublica, M. Crow a affirmé qu'il n'avait jamais cherché à influencer le juge Thomas sur quelque question juridique ou politique que ce soit .

Avec les informations de Reuters et de l'Associated Press