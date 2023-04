Tania Kontoyanni succède à Sophie Prégent comme présidente de l’UDA

Lors du deuxième tour, Tania Kontoyanni a obtenu 51 % des voix contre 49 % pour Pierre-Luc Brillant. Selon les chiffres fournis par l’UDA, 30 % des membres ont exercé leur droit de vote.

J’ai fait campagne sur l’importance de la communication avec les membres et leur mobilisation. Ce sera ma plus grande priorité en ce début de mandat. Le résultat très serré signifie, à mes yeux, que les membres souhaitent que nous soyons unis et travaillions dans la même direction , a déclaré la nouvelle présidente par voie de communiqué.

Tania Kontoyanni est connue tant pour ses rôles au cinéma et au théâtre qu’à la télévision. On a récemment pu la voir dans Stat, Audrey est revenue et Contre-offre. Elle est également détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval. Elle est membre du conseil d’administration de l’UDA depuis 2017.