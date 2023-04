Selon eux, le tennis est en pleine croissance depuis la pandémie. Ils veulent miser sur cet engouement pour organiser des compétitions.

On fait des tournois depuis plusieurs années, mais il n’y avait pas d’organisation officielle pour créer un circuit, donc on s’est dit qu'en créant ça, on allait aller chercher du nouveau monde et encourager des organismes à se créer, explique Benoît Aspirault, responsable de Tennis Gaspé et l'un des instigateurs du projet.

À Carleton par exemple, il n’y a pas eu de tournois dans les deux ou trois dernières années, donc si on amène du monde de Gaspé, d’Amqui, de Chandler à Carleton pour faire un tournoi, ça va peut-être générer de l’engouement , ajoute-t-il.

Dates des tournois 10-11 juin : Chandler

1-2 juillet : Carleton-sur-Mer

15-16 juillet : Amqui

26-27 août : Gaspé

« On voulait faire un circuit pour promouvoir le sport, mais aussi s’assurer que les gens participent à différents tournois dans l’année. » — Une citation de Benoît Aspirault, responsable de Tennis Gaspé et l'un des instigateurs du projet

Le circuit comptera deux catégories (simple A et simple B). Un champion par catégorie sera couronné à la fin de la saison.

Benoit Aspirault précise que l’événement se veut rassembleur et ouvert à tous les joueurs, peu importe leur niveau de jeu.

C’est vraiment ouvert à tout le monde, il y a deux catégories, une A et une B et la B est très récréative. Quelqu’un qui a commencé cette année peut participer sans problème. Tout ce qu’il faut, c’est de connaître les règlements et d'avoir envie de jouer.

La rénovation des terrains réclamée à Gaspé

Selon Benoît Aspirault, les terrains de tennis à Gaspé ont été construits dans le cadre des Jeux du Québec en 1993 et auraient besoin d’une cure de jouvence. De plus, la Ville envisage de déménager le nouvel aréna près de l’école secondaire C.-E.-Pouliot, où se trouvent les terrains de tennis existants.

Il a donc décidé de créer l’organisme Tennis Gaspé il y a quelques mois pour assurer aux joueurs une représentativité auprès de la Municipalité.

L’aréna va peut-être être déménagé sur les terrains de tennis, donc on voulait s’assurer d’avoir une représentation au niveau de la Ville pour ne pas perdre nos terrains, explique Benoît Aspirault.

L'école C.-E.-Pouliot de Gaspé. (Photo d'archives) Photo : Marie-Noëlle Dion

On est en discussion avec la Ville pour voir quelles sont les options, mais la première étape était de créer un organisme pour avoir une représentation officielle pour montrer qu’il y avait vraiment un intérêt pour le tennis à Gaspé et éventuellement améliorer les terrains.

Je pense que toutes les municipalités savent que c’est important d’avoir des terrains de tennis sur leur territoire. On a une super belle collaboration et on veut leur présenter les meilleures options possibles pour notre groupe de joueurs et les jeunes qui voudraient commencer ce sport-là , ajoute-t-il.

