Les pannes d’électricité, une occasion d’améliorer l’efficacité énergétique

L'amélioration de la « résilience » du réseau électrique québécois devra s’effectuer en préparant les infrastructures aux changements climatiques, selon Jean-Pierre Finet, analyste en régulation économique de l’énergie. Une réforme du Code de construction et l'enfouissement de fils électriques sont au nombre des solutions qu'il propose.

Interrogé à Tout un matin sur le rôle des changements climatiques dans la récente tempête de verglas qui a perturbé une grande partie du réseau électrique dans le sud de la province, M. Finet a déclaré que c'est devenu une évidence que le manque d'investissements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre nuit à l’efficacité du réseau.

Aujourd’hui, il faut payer pour s’adapter aux changements climatiques , a affirmé M. Finet.

Les incidents climatiques arrivent de plus en plus et ça coïncide avec le fait qu’Hydro-Québec a négligé l'entretien de son réseau au cours des dernières années, comme l’avait mentionné l’année dernière la vérificatrice générale dans son rapport.

Une résilience concrète

Arrachées par les bourrasques de vent, d’énormes branches sont tombées sur des fils électriques, coupant le courant à des centaines de milliers de foyers dans le sud de la province. En réaction, le projet d’enfouissement des fils a refait surface.

Il a beaucoup été question d’enfouissement de fils électriques du Québec, proposition à laquelle Hydro-Québec a répondu que la facture pour un tel projet serait de 100 milliards $. Or, personne n’a parlé d'enfouir tous les fils du Québec , a soutenu M. Finet.

L’analyste a indiqué que les maisons peuvent aussi faire office de système de production d’électricité, ce qui garantirait l’accès à une réserve d’urgence en énergie lors d’une interruption de service.

Le stockage d’énergie à la maison, couplé à un système de production d’énergie indépendant du carburant, par exemple à l’énergie solaire, pourrait aussi être des dispositions intéressantes pour les citoyens. Les gens pourraient avoir un onduleur hybride et recharger leur batterie avec leurs panneaux solaires et alimenter leur thermopompe et leur frigo.

L'inaction du gouvernement

En entrevue à Tout un matin vendredi, Jean-Pierre Finet n’a pas épargné le gouvernement au sujet de l’état des infrastructures et des législations qui leur sont afférentes.

Nous, en commission parlementaire, lors du processus d’adoption du projet de loi 34, avions dit que c’était une mauvaise idée d’enlever à la Régie de l’énergie le rôle d’analyser les tarifs d’Hydro-Québec, parce que la Régie ne fait pas qu’établir les tarifs, mais elle surveille aussi les activités générales d’Hydro-Québec , a indiqué M. Finet.

L’analyste s’était aussi montré inquiet que la baisse des tarifs pousse Hydro-Québec à lésiner aux dépens de l'entretien du réseau électrique.

C’est le danger d'établir des tarifs et à la fois de faire une ponction de dividendes auprès d’une organisation et d’en demander toujours plus.

Le Code de construction doit aussi être revu et réformé, selon M. Finet. Il déplore entre autres la construction perpétuelle de passoires , soit des maisons mal isolées. Il demande que leur construction cesse et que les passoires existantes fassent l’objet de réfections.

Concernant le Code de construction adopté en 1979, qui a été mis à jour en 2012, les exigences qui y sont inscrites sont encore très faibles.

« Le Code de construction représente la pire maison qu’on peut construire de façon légale du point de vue énergétique. » — Une citation de Jean-Pierre Finet, analyste en régulation économique de l’énergie

En outre, l’analyste est sceptique quant à la capacité d’Hydro-Québec de surmonter les nombreux défis qui s’érigent devant elle, notamment celui de la décarbonation.

De fait, Hydro-Québec avait rapporté en mars 2022 qu’elle aura besoin de 100 térawattheures (TWh) supplémentaires pour atteindre la carboneutralité en 2050. Or, M. Finet craint que le gouvernement ne gruge dans cet ajout pour alimenter le développement économique au détriment de la décarbonation.