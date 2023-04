La Ville de Beaupré veut reconvertir son église

L'objectif est d'offrir une deuxième vie à l'édifice, et stimuler le développement économique, social et communautaire de la région. Ce sont les citoyens qui ont payé l’église et il se devait qu’elle leur revienne. L’idée c’est que le projet soit dédié aux citoyens et non pas qu’un promoteur arrive, convertisse l'église et fasse de l’argent. Les citoyens de Beaupré devront être les premiers bénéficiaires , a soutenu le maire de Beaupré, Pierre Renaud, à l'émission Première heure.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Même si le bâtiment est encore utilisé pour des cérémonies religieuses, la Ville prépare sa transformation. Elle recueille encore des propositions et n’a pas encore fait son choix, mais l’idée de logements abordables retient l’attention du maire.

« On n’a pas de logements dits abordables. À Beaupré, c’est une ville de villégiature, c’est une ville où les loyers qui sont offerts sont souvent élevés donc on voudrait peut-être retrouver quelque chose qui va faire en sorte que le citoyen à faible revenu puisse avoir une offre de service qui le satisfait » — Une citation de Pierre Renaud, maire de Beaupré

À l’inverse, le maire ne souhaite pas particulièrement convertir l’église en une salle de spectacle. « On a déjà un auditorium à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne qui nous est offert et il est peu utilisé par la Ville », confie-t-il.

Un bâtiment en bonne condition

Pierre Renaud affirme que la municipalité a fait faire un audit pour connaître l’état de l’édifice. Aucune infiltration d’eau n’a été décelée.

L'église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire a été conçue en béton et en acier. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le bâtiment est conçu de pierres et de béton armé. Il ne comporte aucune colonne à l’intérieur, ce qui en fait des éléments intéressants selon le premier magistrat.

C’est très intéressant pour les promoteurs parce qu’ils auront de la facilité à aménager des structures , affirme-t-il. La Ville est cependant en attente d’un appel de services pour vérifier s’il y a présence d’amiante ou non dans l’église.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc