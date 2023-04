La grève des chauffeurs d’autobus scolaire de Sept-Îles se poursuivra

Les parents des élèves du primaire et du secondaire de Sept-Îles devront s'armer de patience. La grève déclenchée le 21 mars se poursuivra. Les 34 chauffeurs d'autobus scolaire ont rejeté à l'unanimité la dernière offre patronale.

Selon le Syndicat des Métallos, qui représente les chauffeurs d'autobus, l’employeur n’aurait pas bonifié son offre. Son coordonnateur sur la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, affirme que l’offre présentée par Autobus du Fer était ridicule .

L’offre était assujettie à une demande pour retirer notre régime d’assurance collective. L’employeur donnait un petit peu plus sur le salaire, mais il reprenait son argent en enlevant le régime d’assurance collective , soutient Nicolas Lapierre.

« L’offre m’a été envoyée par courriel, elle ne résultait pas d’une négociation. Je pense que l’employeur testait la température de l’eau. » — Une citation de Nicolas Lapierre, coordonnateur du Syndicat des Métallos sur la Côte-Nord

Les chauffeurs d’Autobus du Fer ont déclenché une grève générale illimitée avec l’objectif de voir leur salaire suivre l’évolution du coût de la vie et de maintenir leur pouvoir d’achat.

Les employeurs de ce secteur ont trop souvent tendance à penser qu’ils peuvent verser l’équivalent d’un salaire d’appoint aux conducteurs et conductrices d’autobus scolaire. Leur travail doit être rémunéré à sa juste valeur. Leur travail est important pour la communauté, ils doivent pouvoir bien en vivre , souligne Nicolas Lapierre.

Nicolas Lapierre, coordonnateur du Syndicat des Métallos sur la Côte-Nord (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

À l’heure actuelle, les salariés gagnent 22,45 $ l'heure après 30 ans d’ancienneté.

On a signifié à l’employeur qu’il était temps de faire des changements. De plus, le gouvernement à octroyer des sommes supplémentaires allant de 15 % à 30 % aux transporteurs scolaires pour rendre le métier attrayant, mais on ne voit pas l'ascenseur revenir , déclare le coordonnateur du Syndicat.

À écouter : L'entrevue de Nicolas Lapierre à Boréale 138

Les négociations

Nicolas Lapierre soutient que les discussions sont au point mort depuis près d’un mois entre la partie syndicale et l’employeur.

Il n’y a aucune conversation, le transporteur scolaire se cache derrière le Centre de services scolaire [du Fer] en disant qu’il nous redonne ce qu’il reçoit. C’est une entreprise privée, il faut qu’il partage leur profit avec nous , explique-t-il.

Le Syndicat des Métallos tient à remercier les parents de Sept-Îles pour leur compréhension et leur appui envers ceux qui transportent leurs enfants.

On est conscient qu’il y a une traversée du désert, on est bien désolé, mais c’est le principe même d’une grève de causer des désagréments , rappelle Nicolas Lapierre.

De son côté, la compagnie Autobus du Fer n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.