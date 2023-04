Ouvert ou fermé pour le congé pascal?

Commerces et épiceries

Les commerces, épiceries et centres commerciaux seront pour la plupart fermés le dimanche de Pâques. Certains plus petits commerces de quartier pourraient toutefois être ouverts.

Musées

À Montréal, la plupart des musées accueilleront les visiteurs durant la longue fin de semaine de Pâques. À la suite de la tempête de verglas, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) sera de nouveau gratuit vendredi. Certains lieux, comme le Musée McCord, mettent des prises à la disposition des visiteurs pour qu'ils puissent recharger leurs appareils électroniques.

Les jardins extérieurs du Jardin botanique demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Des équipes sont à pied d’œuvre pour sécuriser le site, où plusieurs arbres ont subi des dommages. Les serres, quant à elles, restent ouvertes.

SAQ et SQDC

Les succursales de la Société des alcools du Québec seront ouvertes vendredi et samedi, selon leur horaire habituel. Certaines succursales classiques et express seront ouvertes dimanche. Le lundi de Pâques, la majorité des succursales seront ouvertes, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur. La Société québécoise du cannabis (SQDC) ferme ses succursales dimanche.

Transports publics

Les autobus de la STM circuleront à des horaires modifiés le Vendredi saint et le lundi de Pâques. Les autobus de la Société de transport de Laval (STL) et du Réseau de transport de Longueuil (RTL) circuleront aux horaires du samedi pendant le Vendredi saint et le lundi de Pâques.

Du côté du réseau d'autobus exo, en banlieue, l'horaire du samedi sera en vigueur le vendredi 7 avril, tandis que le service sera offert selon l'horaire régulier les autres journées du long week-end, y compris lundi.

Pour ce qui est des trains de banlieue, la ligne exo1 (Vaudreuil-Hudson) propose l'horaire du dimanche en ce Vendredi saint et l'horaire régulier lundi. Pour la ligne exo2 (Saint-Jérôme), ce sera l'horaire de fin de semaine pour Vendredi saint et le lundi de Pâques.

Enfin, il n'y a aucun service sur les lignes exo3 (Mont-Saint-Hilaire), exo4 (Candiac) et exo5 (Mascouche) vendredi et lundi.

Autres services

Pour aider les citoyens touchés par les pannes d'électricité, la Ville de Montréal a ouvert des haltes chaleur  (Nouvelle fenêtre) dans divers arrondissements. Certaines resteront ouvertes à Pâques.

Les autres services, dont la collecte des déchets et des matières recyclables, seront maintenus selon l’horaire habituel.

Les bureaux de Postes Canada, les points de services fédéraux Passeports Canada et Service Canada, de même que provinciaux, SAAQ et Revenu Québec, seront fermés vendredi et lundi.

Les services essentiels comme la police, les services de protection contre l'incendie et le traitement des eaux sont maintenus en tout temps.

Les banques seront fermées vendredi et seront généralement ouvertes le lundi de Pâques.