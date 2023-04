Les tempêtes de verglas seront plus fréquentes à l’avenir, prévient un expert

L'ingénieur Issouf Fofana enseigne au Département des sciences appliquées de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), en plus de diriger le CENGIVRE, le Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l'ingénierie des réseaux électriques.

Avec les changements climatiques, on va vivre des épisodes de verglas de manière plus récurrente. Il faut se concerter pour pouvoir renforcer les réseaux [électriques] et la population doit s’y préparer. Les changements climatiques ont des impacts sur la société , a-t-il expliqué en entrevue vendredi matin.

Le CENGIVRE de l’ UQAC a été mis sur pied après la crise du verglas de 1998.

On a travaillé avec Hydro-Québec qui a a renforcé ses réseaux à travers les travaux et aussi les tests qui ont été effectués ici pour faire des recommandations , rappelle l'ingénieur.

Une opération de réactivation des fusibles est menée sur un poteau dans le quartier Rosemont, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le directeur du CENGIVRE soutient que la récente tempête de verglas n’est pas comparable à celle de 1998, et ce, même si plus d’un million d’abonnés d’Hydro-Québec ont été temporairement privés d’électricité plus tôt cette semaine.

Les dommages sont beaucoup moins importants cette fois. Hydro-Québec a prévu de rebrancher l’ensemble des foyers touchés d’ici quelques jours alors que certaines pannes avaient perduré pendant des semaines il y a 25 ans.

La tempête actuelle n’est pas vraiment comparable à celle de 1998, dans le sens que ce n’est pas le réseau de transport électrique qui a été touché. En 1998, de grands pylônes s'étaient effondrés et pour les remplacer, ça a pris des semaines. Dans ce cas-ci, c'est le réseau de distribution. Ce sont des lignes aériennes qui arpentent les rues où il y a des arbres. Avec un cocktail de vents et de verglas, ça ne fait pas un bon ménage , a soutenu Issouf Fofana.

Le professeur se demande si le Québec a les moyens de procéder à l'enfouissement des fils électriques pour diminuer le nombre de pannes de courant lors de catastrophe, une approche adoptée par certains pays européens. Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a écarté ce scénario en raison des coûts astronomiques de 100 milliards de dollars pour une telle opération.