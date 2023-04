Organismes communautaires : « On va frapper un mur! »

Le statu quo n'est plus tenable, selon la directrice générale du Centre des femmes, La Parolière, Christine Poulin. On va frapper un mur, on va le frapper . Selon elle, les organismes communautaires ont besoin d'un soutien financier plus conséquent pour éviter des coupures de services et retenir ses travailleurs dans un contexte d'inflation.

Il faut faire plus avec moins. On n’y arrive plus , déplore cette dernière. Depuis 2019 , 14 travailleuses ont quitté l’organisme, principalement pour avoir un salaire leur permettant de sortir la tête de l’eau. Il y a un exode des travailleuses vers des postes qui correspondent davantage à leur désir d’avoir une maison, un logement, de vivre dans de meilleures conditions.

Un sondage mené par le Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie démontre que la tendance est généralisée chez les 85 organismes répondants. Près de la moitié des travailleurs songent à quitter leur emploi ou sont dans l’incertitude.

Il y a une augmentation de nos tâches et une augmentation de la détresse , explique la directrice générale du ROC de l’Estrie, Dominique Vigneux-Parent.

Les conditions de travail sont montrées du doigt. 63 % des travailleurs gagnent moins de 25 $ de l’heure et plus de la moitié des organismes n’offrent pas d’assurances collectives. S’ils n'en donnent pas, c’est parce qu’ils n’ont pas le budget pour le permettre à long terme , mentionne Mme Vigneux-Parent.

Selon la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, les organismes n'ont pas de marge de manœuvre et sont contraints de demander de l'argent à des entreprises privées.

Invité à réagir, le cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, mentionne dans un courriel être sensible aux enjeux actuels. Son bureau rappelle que la ministre a annoncé un investissement de 22,9 M $ le 1er mars pour la formation et la rétention de personnel.

Il y a un investissement dans les dernières années qui est supérieur à ce que l’on connaît dans le passé. La députée de Sherbrooke reconnaît l'effort, mais elle juge que c'est encore nettement insuffisant. Le problème, c’est que la tarte n’est pas assez grosse. On leur demande de séparer des montants qui ne permettent à personne de réaliser leur mission.

Certains organismes, comme La Parolière, envisagent des réductions de services. Ça va nous obliger à faire des choix déchirants et personne ne veut faire ça. On ne veut pas laisser personne derrière.

Malgré ce portrait peu réjouissant, des travailleuses sont encore nombreuses à choisir de rester dans le communautaire. C'est le cas de Lise Cloutier. Et ce sera comme ça jusqu’à ma retraite , assure-t-elle fièrement. Un dévouement, qui jusqu'ici, permet le maintien de nombreux services malgré le contexte difficile.

D’après le reportage de Thomas Deshaies