L’isthme de Chignecto, la bande de terre qui sépare la baie de Fundy et le détroit de Northumberland, par laquelle passe la Transcanadienne et la voie ferrée, est régulièrement inondé et pourrait être entièrement sous les eaux d’ici 2100 si rien n’est fait.

Des terres inondées sur l'isthme de Chignecto, près dAmherst Photo : Organisation des mesures d'urgence de la Municipalité du comté de Cumberland, N.-É.

Mardi, le ministre fédéral de l’Infrastructure, Dominic LeBlanc, exhortait les deux provinces à se prévaloir d’un financement d’Ottawa avant le mois de juillet. Le fédéral se dit prêt à payer la moitié de la facture des travaux de ce lien essentiel pour le commerce notamment où circulent environ 35 milliards de dollars en échanges commerciaux chaque année.

Il s’agit d’une infrastructure d’intérêt national

Selon Jeff Carr,il n’y a pas d’argent pour les travaux dans son budget de cette année et la proposition du fédéral de financer 50 % des coûts n’est pas suffisante.

Le ministre des Infrastructures du Nouveau-Brunswick, Jeff Carr refuse d'avancer une date sur le choix du type de travaux tant qu'aucun accord financier n'est conclu avec Ottawa. Photo : CBC

Nous voulons que le gouvernement fédéral finance la majeure partie, car aucune des provinces ne peut se permettre de payer cette facture , a déclaré M Carr lors du débat sur son budget prévisionnel qui s'est tenu jeudi lors d'une réunion du comité législatif.

« Je ne dis pas que nous ne participerons pas en fin de compte, mais nous voulons que le fédéral soit le principal contributeur, car il s’agit d’une infrastructure d’intérêt national » — Une citation de Jeff Carr, ministre des Infrastructures du Nouveau-Brunswick.

Quand est-ce que le gouvernement va agir?

Une étude technique faite il y a plus d’un an proposait trois options différentes pour protéger l’isthme, avec des coûts allant de plus de 189 à plus de 300 millions de dollars.

Megan Mitton, la députée verte de la circonscription de Memramcook-Tantramar qui s’étend en partie sur l’isthme, se demande quand est-ce que le gouvernement va agir? [...] Chaque année, il y a un risque d’inondation, chaque année qui passe nous avons plus peur dans notre communauté .

La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, s'inquiète de la lenteur de la prise de décision concernant les travaux de l'isthme de Chignecto. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

« Les gouvernements n’ont pas le sens de l’urgence qu’ils devraient avoir. On peut chicaner sur quel pourcentage chaque gouvernement va payer, mais les gens de ma communauté veulent savoir pourquoi le gouvernement Higgs ne veut pas nous protéger, pourquoi est-ce que ce n’est pas une priorité pour lui? » — Une citation de Megan Mitton, députée verte de la circonscription de Memramcook-Tantramar

Pas de calendrier sans accord financier avec le fédéral

D’après Jeff Carr, les discussions sont en cours entre les deux provinces sur les options à choisir. Il a reconnu que le temps presse pour choisir une des options et commencer les travaux.

Je suis absolument déterminé à faire en sorte que ce projet aboutisse le plus rapidement possible, car je vois moi aussi l'urgence et le besoin immédiat que ce lien pour nous tous , a-t-il ajouté.

Jeff Carr a cependant expliqué ne pas pouvoir conclure un accord sur le projet cette année Je ne peux pas donner de date précise tant que nous n'avons pas conclu d'accord de financement avec le gouvernement fédéral , a-t-il déclaré.