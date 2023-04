La plupart des clients d’Hydro-Québec en Outaouais devraient retrouver le courant vendredi

Les nombreux clients privés d’électricité dans la région de la capitale nationale peuvent enfin voir la lumière au bout du tunnel. D’heure en heure, les équipes d’Hydro-Québec, d’Hydro Ottawa et d’Hydro One continuent de gagner du terrain. « La plupart » des résidents de l’Outaouais devraient retrouver le courant d’ici vendredi soir.

Globalement, on s’est donné comme mission de rétablir la plupart des gens d’ici la fin du quart de travail à 23 h.

Ce message d’espoir a été prononcé par la conseillère en relations avec le milieu pour l'Outaouais chez Hydro-Québec, Caroline Milliard, au micro de l’émission Les matins d’ici. La porte-parole a précisé que cela devrait être fait au plus tard à 23 h lorsque les travailleurs de la société d’État boucleront leur journée de travail.

Les équipes d'Hydro-Québec doivent se rendre sur place avant de pouvoir donner une heure approximative, précise la porte-parole. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Tremblay-Charlebois

À 7 h, vendredi, 54 127 clients étaient toujours privés d’électricité en Outaouais. Jeudi soir, ils étaient 63 000. En après-midi, plus de la moitié des 226 922 clients n’avaient pas de courant à la maison.

L’endroit le plus touché demeure la MRC des Collines-de-l’Outaouais, avec plus de 18 000 clients touchés sur un territoire comptant un peu moins de 30 000 clients.

Les équipes d'Hydro Ottawa continuent également leur travail. Photo : Radio-Canada / Vincent Tremblay-Charlebois

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Hydro Ottawa continue de rétablir le courant à ses abonnés, mais il en reste encore 23 000 à rebrancher, selon la dernière mise à jour transmise jeudi soir.

Dans l’est ontarien, les travailleurs d’Hydro One sont également à l'œuvre pour servir les 63 000 clients privés d’électricité dans la région. Jeudi soir, on enregistrait environ 72 000 clients sinistrés.

La patience est toujours de mise

Depuis le passage de la tempête de verglas mercredi, Hydro-Québec a choisi de ne pas indiquer l’heure approximative à laquelle le courant pourrait être rétabli, préférant plutôt donner le portrait général de la situation.

Je comprends que c’est frustrant qu’on trouve ça long, même si ça ne fait pas encore 48 heures. La raison pour laquelle on a décidé de ne pas mettre le détail, c’est parce qu’il faut aller voir sur place. Après, on est en mesure de donner une heure plus réaliste , a expliqué Caroline Milliard.

Caroline Milliard, conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Deroy