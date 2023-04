Le nombre de décès à l’urgence à son plus haut en 6 ans en Nouvelle-Écosse

De ce total, 180 décès sont survenus entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022. C’est le total le plus élevé en six ans pour un seul trimestre.

Il ne faut pas aller bien loin pour trouver le précédent record pour le nombre de décès en un trimestre : 154 dans les trois premiers mois de 2022.

En 2021, il y avait eu 505 décès dans les urgences de la province, et 393 durant l’année 2020.

Le pourcentage de patients qui meurent à l’urgence est toujours très bas, à 0,11 %.

Dans une réponse écrite, le porte-parole Brendan Elliott de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a indiqué qu’en 2017, un peu plus de 13 % des patients étaient considérés comme de niveau 1 ou 2 au moment du triage à l’urgence. Ce sont les niveaux d’urgence les plus sévères.

En 2022, plus de 20 % des patients étaient placés dans cette catégorie au moment du triage. Plus les soins dont ont besoin les patients des urgences sont sérieux, moins les chances de succès sont élevées, a-t-il mentionné.

Le Nouveau Parti démocratique ( NPD ) de la Nouvelle-Écosse, deuxième opposition à Halifax, a obtenu les statistiques sur les morts aux urgences en 2022 après une demande d’accès à l’information, formulée peu après le décès d’Allison Holthoff, 37 ans, à l’urgence de l’hôpital à Amherst le 31 décembre dernier.

Selon la députée néo-démocrate Susan Leblanc, porte-parole de son parti en santé, si les gens sont qui se présentent à l’urgence sont plus malades qu’avant, c’est parce qu’il y a des failles toujours plus grandes ailleurs dans le système de santé.

Elle a rappelé que ce sont maintenant au moins 13 % des résidents de la Nouvelle-Écosse qui n’ont pas de médecin de famille. Selon les données les plus récentes, datant du 1er février de cette année, il y avait 133 595 personnes inscrites à la liste provinciale des résidents qui désirent être jumelés à un médecin de famille.