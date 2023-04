Banff, capitale albertaine de la colocation

Confrontée à des défis de logements et à la cherté du loyer, Banff est devenue la ville affichant le taux le plus élévé de ménages en colocation de l'Alberta, et la troisième ville au pays, selon Statistique Canada.

En 2021, 12,3 % des ménages privés de Banff étaient composés de colocataires, définis comme deux personnes ou plus vivant ensemble et ne formant pas une famille de recensement. C'est presque le triple du taux national de 4,4 %, et cela la place juste derrière Whistler, en Colombie-Britannique (12,8 %) et Wolfville, en Nouvelle-Écosse (13,3 %).

Le nombre de ménages en colocation à Banff est probablement encore plus élevé, car ces données n'incluent pas les personnes qui vivent dans des résidences pour le personnel, ou qui vivent à la fois avec un membre de la famille de recensement et avec un colocataire, comme un couple qui partage un appartement avec une autre personne.

Andrii Tkachenko, cuisinier à la chaîne, affirme que son groupe de colocataires est très calme. Il partage sa chambre avec une autre personne et dort sur un lit simple : du haut de son 1,90 m, cela ne lui laisse pas beaucoup d'espace pour la tête.

Le trentenaire a quitté l'Ukraine pour s'installer au Canada dans le cadre du programme de voyage d'urgence pour les personnes évacuées.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'Ukrainien Andrii Tkachenko, qui est arrivé au Canada dans le cadre du programme de voyage d'urgence pour les personnes évacuées, partage sa chambre avec une autre personne. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek/CBC

Vivre seul, pas viable à Banff

Là où il y a plus de jeunes adultes, il est plus probable qu'il y ait plus de colocataires dans une communauté donnée , explique Nora Galbraith, analyste principale à Statistique Canada.

Le prix et la disponibilité des logements locaux sont également des facteurs à prendre en compte. À Banff, qui connaît une crise du logement, la cohabitation est souvent la seule option possible.

Il n'est pas viable de vivre seul , souligne Jessica Walsh, qui vit dans les Rocheuses depuis environ deux ans, travaillant l'été à Jasper et le reste du temps à Banff. C'est beaucoup trop cher.

La jeune femme de 24 ans et son partenaire partagent une maison de trois chambres avec un autre couple et un colocataire célibataire.

Avantages et inconvénients de la colocation

En tant que personne extravertie, Jessica Walsh dit qu'avoir des colocataires signifie avoir plus de personnes avec qui discuter, avec qui préparer le dîner et avec qui jouer à Mario Kart. Cela signifie aussi plus de soutien communautaire : si elle manque de lait, elle peut emprunter un gobelet à un colocataire.

Mais il peut y avoir un inconvénient. Pour avoir une conversation personnelle ou un entretien téléphonique, elle doit souvent rester dans sa chambre. Et même dans ce cas, les murs ne sont pas très épais , dit-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La ville de Banff nécessite davantage de logements. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Construire davantage de logements

Même avec des colocataires, il est difficile de trouver un logement à Banff.

Sharon Oakley, la responsable du développement durable du logement de Banff, reconnaît qu'il y a un réel problème d'offre ces jours-ci.

De plus, elle estime qu'il manque entre 700 et 1000 logements dans la ville. Mais construire davantage est un défi, étant donné que Banff a un territoire d'environ quatre kilomètres carrés.

« Il n'y a plus de terrain, nous devons donc nous demander à quoi ressemble la densification et comment nous pouvons construire plus de biens immobiliers [...], suggère-t-elle, en citant l’exemple d’un projet de développement abordable en cours de construction pour illustrer ce que la ville tente de réaliser.

Quant à Andrii Tkachenko et Jessica Walsh, ils se disent tous deux satisfaits de leur situation actuelle, mais ne sont pas sûrs que la vie en colocation soit éternelle.

Avec les informations de Paula Duhatschek