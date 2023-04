La Colombie-Britannique met fin au masque obligatoire dans les établissements de santé

Les visiteurs des centres de soins de longue durée, quant à eux, n’auront plus besoin de présenter un test rapide de la COVID-19 et leur preuve de vaccination.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, souligne que le masque reste un important outil pour les travailleurs de la santé : Les professionnels de la santé porteront le masque en fonction de leur évaluation des risques.

Elle précise que les masques resteront obligatoires dans certains endroits à haut risque et pour les patients ayant des symptômes de la COVID-19.

La vaccination des travailleurs de la santé demeure cependant obligatoire.

Les doses de rappel ce printemps seront disponibles cette semaine pour les aînés de 80 ans et plus, les aînés autochtones de 70 ans et plus et les personnes de 18 ans et plus qui ont des problèmes de santé.

Les gens âgés de 60 ans et plus et les personnes autochtones de 50 ans et plus qui n’ont pas été infectés à la COVID-19 seront également admissibles à recevoir une dose de rappel.

Avec les informations de Moira Wyton